HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Saksikan Siang Ini Cahaya Hati Indonesia "Mendidik Anak dengan Akhlak" Bersama David Chalik, Ustadz Erick Yusuf, Ustadz Mohay Attaly, Ustadz Tajul Muluk Pukul 12.00 WIB Hanya di iNews

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |10:41 WIB
Saksikan Siang Ini Cahaya Hati Indonesia
Cahaya Hati Indonesia di iNews. (Foto: iNews)
A
A
A

CAHAYA Hati Indonesia kembali hadir menemani akhir pekan Anda di rumah dengan tema spesial "Mendidik Anak dengan Akhlak". Dalam episode kali ini pemirsa di rumah akan mendalami bagaimana pentingnya akhlak Mulia dalam pendidikan anak.

Acara yang dipandu oleh David Chalik, Ustadz Erick Yusuf, Ustadz Mohay Attaly, dan Ustadz Tajul Muluk yang akan memandu diskusi dengan penuh kehangatan dan inspirasi. 

Cahaya Hati Indonesia Sabtu 17 Agustus 2024. (Foto: iNews)

Mendidik anak dengan akhlak mulia merupakan salah satu tugas penting bagi orangtua dan pendidik. Akhlak yang baik menjadi fondasi bagi kehidupan yang seimbang dan harmonis.

Orangtua adalah guru pertama dan paling utama bagi anak. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam adalah contoh terbaik dalam hal ini. Beliau menekankan pentingnya memberikan teladan yang baik kepada anak-anak.

Melalui tindakan sehari-hari, orangtua dapat menunjukkan bagaimana berperilaku sopan, jujur, dan menghormati orang lain. 

Halaman:
1 2
Telusuri berita muslim lainnya
