HOME MUSLIM DOA HARIAN

Bacaan Doa agar Bisa Tampan seperti Nabi Yusuf

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |11:01 WIB
Bacaan Doa agar Bisa Tampan seperti Nabi Yusuf
Ilustrasi bacaan doa agar bisa tampan seperti Nabi Yusuf Alaihissallam. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

BACAAN doa agar bisa tampan seperti Nabi Yusuf Alaihissallam berikut ini sangat penting diketahui kaum laki-laki. Bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masa kini.

Contohnya doa-doa Nabi Yusuf Alaihissallam berikut ini. Beliau adalah nabi ke-11 dari 25 nabi lainnya yang tertulis di dalam kitab suci Alquran. Nabi Yusuf merupakan sosok yang sangat tampan dan berakhlak mulia. 

Berkat segala kelebihan tersebut, Nabi Yusuf Alaihissallam dikagumi serta disayangi oleh banyak orang. Bahkan, ayahnya sendiri yakni Nabi Yaqub Alaihissallam sangat menyayanginya.

berikut ini bacaan doa agar bisa tampan seperti Nabi Yusuf Alaihissallam, sebagaimana telah Okezone himpun: 

1. Doa becermin

Berikut ini adalah bacaan doa Nabi Yusuf Alaihissallam yang baik dibaca ketika becermin. Doa ini juga dibaca oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam berdasarkan riwayat dari Ibnu Mas'ud:

حديث اِبْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اَللَّهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِي, فَحَسِّنْ خُلُقِي». رَوَاهُ أَحْمَدُ .وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ.

Artinya: "Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda: 'Ya Allah sebagaimana Engkau telah ciptakan aku dengan baik, maka perbaikilah akhlakku'." (Diriwayatkan Imam Ahmad dan disahihkan Ibnu Hibban) 

Info grafis waktu mustajab berdoa. (Foto: Okezone)

Bisa juga membaca potongan kalimat dalam hadis tersebut, sekaligus doa agar memperbaiki akhlak diri sendiri.

اَلَّلهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِيْ فَحَسِّنْ خُلُقِيْ

Arab latin: Allahumma Kamaa Hassanta Kholqii Fa Khassin Khuluqi

Artinya: "Wahai Tuhanku, sebagaimana telah Kaubaguskan kejadianku, maka baguskanlah perangaiku." (Lihat Sayid Utsman bin Yahya, Maslakul Akhyar, Cetakan Al 'Aidrus, Jakarta)

Para ulama mengatakan bahwa doa ini baik kita amalkan ketika sedang bercermin agar kita memilki aura wajah yang menawan dan dicintai semua orang. 

2. Doa dicintai banyak orang

Doa yang dibaca oleh Nabi Yusuf Alaihissallam agar dicintai banyak orang yakni:

الَّلهُمَّ جَئَلْنِى نُوْرُ يُوْسُفَ عَلَى وَجْهِي فَمَنْ رَ اَنِى يُحِبُّنِي مَحَبَّتَنْي

Arab latin: Allaahummajalniy Nuuru Yusufa ‘Ala Wajhii Fa Man Roaanii Yuhibbunii Mahabbatan.

Artinya: "Ya Allah, jadikanlah nur cahaya Nabi Yusuf pada wajahku, dan bagi siapa yang melihat akan menjadi kagum serta memiliki cinta kasih kepadaku." 

Halaman:
1 2
