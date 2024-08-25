Lengkap Teks Arab Latin, Ini Bacaan Doa Masuk dan Keluar Kamar Mandi

INILAH bacaan doa masuk dan keluar kamar mandi atau toilet atau WC yang sangat penting diamalkan kaum Muslimin. Lengkap dengan teks Arab, latin, hingga artinya terjemahan bahasa Indonesia.

Diketahui bahwa pergi ke kamar mandi atau toilet atau WC adalah aktivitas wajib orang-orang setiap harinya. Dengan membaca doa ini maka akan mendapat keberkahan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Kamar mandi atau toilet atau WC diketahui sebagai tempat berkumpulnya setan. Oleh karena itu, kaum Muslim yang ada keperluan di tempat itu hendaknya membaca doa.

Berikut ini bacaan doa masuk dan keluar kamar mandi yang sangat penting diamalkan umat Islam, sebagaimana dihimpun dari aplikasi Apa Doanya:

(بِسْمِ اللَّهِ) اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

Arab latin: (Bismillaah) Allaahumma innii a'uudzu bika minal khubutsi wal khobaa-its.

Artinya: "Dengan nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari godaan setan laki-laki dan perempuan."

(HR Al-Bukhari 1/45 dan Muslim 1/283. Sedang tambahan Bismillaah pada permulaan hadis, menurut riwayat Said bin Manshur. Lihat Kitab Fathul Baari 1/244)