HOME MUSLIM TAUSYIAH

Miliki Pahala Luar Biasa Besar, Ini Bacaan Doa Sesudah Adzan

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |18:23 WIB
Miliki Pahala Luar Biasa Besar, Ini Bacaan Doa Sesudah Adzan
Ilustrasi pahala luar biasa dari doa sesudah adzan. (Foto: Shutterstock)
BACAAN doa sesudah adzan berikut ini memiliki pahala luar biasa besar. Sangat penting diamalkan kaum Muslimin ketika panggilan sholat tersebut didengar.

Kumandang adzan panggilan sholat lima waktu selalu didengar umat Islam setiap harinya. Dengan membaca doa setelah adzan bakal mendatangkan banyak faedah.

Dihimpun dari Rumaysho.com, Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc mengungkapkan bahwa setelah lantunan adzan maka setiap Muslim yang mendengarnya bisa membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam yakni "Allahumma sholli 'ala Muhammad" atau membaca sholawat Ibrahimiyyah seperti yang dibaca ketika tasyahud.

Setelah membaca salawat, kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassallam wasilah dan keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin 'Abdillah:

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ

Allahumma Rabba Haadzihid Da’Watit Tammah Washshalaatil Qaa’Imah. Aati Muhammadanil Wasiilata Walfadliilah Wab’Atshu Maqaamam Mahmuudanil Ladzii Wa’Adtah.

"Ya Allah. Rabb Pemilik seruan yang sempurna ini, dan Pemilik sholat yang akan didirikan ini, berikanlah wasilah (perantara) dan keutamaan kepada Muhammad. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan."

Kemudian membaca: "Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu laa syarika lah wa anna muhammadan ‘abduhu wa rasuluh, radhitu billahi robbaa wa bi muhammadin rosulaa wa bil islami diinaa", sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa’ad bin Abi Waqqash.

Ada juga amalan sesudah mendengarkan adzan jika diamalkan akan mendapatkan ampunan dari dosa. Dari Sa’ad bin Abi Waqqash, dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassallam bersabda:

مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا. غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ

"Siapa yang mengucapkan setelah mendengar adzan: Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu laa syarika lah wa anna muhammadan ‘abduhu wa rasuluh, radhitu billahi robbaa wa bi muhammadin rosulaa wa bil islami diinaa (Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, aku ridha sebagai Rabbku, Muhammad sebagai Rasul dan Islam sebagai agamaku), maka dosanya akan diampuni." (HR Muslim nomor 386) 

