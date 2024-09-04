Bacaan Lafadz Adzan dan Iqomah Teks Arab, Latin, Terjemahan Indonesia

Ilustrasi bacaan lafadz adzan dan iqomah panggilan sholat bagi umat Islam. (Foto: Shutterstock)

BACAAN lafadz adzan dan iqomah teks Arab, latin, hingga terjemahan Indonesia bisa disimak di dalam artikel berikut ini. Adzan dan iqomah merupakan di antara amalan yang utama dalam Islam. Dilakukan sebelum menunaikan ibadah sholat.

Dinukil dari Muslim.or.id, Ustadz Muhammad Rezki Hr ST M.Eng menjelaskan bahwa secara bahasa adzan berarti pemberitahuan atau seruan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surat At-Taubah Ayat 3:

وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ

"dan ini adalah seruan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia."

BACA JUGA: JK Sarankan Televisi Berbagi Layar Tayangkan Azan Bersamaan Misa Paus Fransiskus

Adapun makna adzan secara istilah adalah seruan yang menandai masuknya waktu sholat lima waktu dan diucapkan dengan lafadz-lafadz tertentu. (Lihat Taisirul 'Alam Syarah 'Umdatul Ahkam, halaman 84, cetakan Maktabah Al Asadi, karya Syekh Abdullah Al Bassam)

Sementara iqomah secara istilah maknanya adalah pemberitahuan atau seruan bahwa sholat akan segera didirikan dengan menyebut lafadz-lafadz khusus. (Lihat Taudihul Ahkam Syarah Bulughul Maram, cetakan Darul Mayman, jilid I, halaman 573, karya Syekh Abdullah Al Bassam)

Hukum iqomah sama dengan hukum adzan, yaitu fardu kifayah. Hukum ini juga tidak berlaku untuk wanita.

Bacaan Adzan

Berikut ini bacaan lafadz adzan yang bisa dikumandang di masjid ketika waktu sholat fardhu lima waktu tiba, yaitu:

(٢x) اَللهُ أَكْبَرُ،اَللهُ أَكْبَرُ

Allaahu Akbar, Allaahu Akbar (2x)

Artinya: "Allah Maha Besar, Allah Maha Besar."

(٢x) أَشْهَدُ اَنْ لاَ إِلٰهَ إِلَّااللهُ

Asyhadu anllaa ilaaha illallaah (2x)

Artinya: "Aku bersaksi tiada Tuhah selain Allah."

(٢x) اَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ

Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah (2x)

Artinya: "Aku bersaksi sesugguhnya Muhammad adalah utusan Allah."

(٢x) حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ

Hayya 'alash sholaah (2x)

Artinya: "Marilah melaksanakan sholat."

(٢x) حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ

Hayya 'alal falah (2x)

Artinya: "Marilah menuju kepada kejayaan atau kebahagiaan."

(١x) اَللهُ أَكْبَرُ ،اَللهُ أَكْبَرُ

Allaahu Akbar, Allaahu Akbar

Artinya: "Allah Maha Besar, Allah Maha Besar."

(١x) لَا إِلَهَ إِلَّااللهُ

Laa ilaaha illallaah (1x)

Artinya: "Tiada Tuhan selain Allah."