Doa dan Dzikir agar Bisa Naik Haji Furoda

DOA dan dzikir agar bisa naik haji furoda sangat menarik diketahui kaum Muslimin. Menunaikan ibadah haji adalah impian setiap Muslim.

Haji furoda yang merupakan haji tanpa antrean melalui kuota haji khusus dari Pemerintah Arab Saudi menjadi salah satu cara untuk mewujudkan impian ibadah ke Tanah Suci tersebut.

Selain usaha serta ikhtiar, doa dan dzikir juga menjadi bagian penting dalam memohon kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat menjalani ibadah haji.

Berikut adalah doa dan dzikir yang bisa diamalkan agar bisa naik haji furoda:

Doa agar Dipermudah Naik Haji

Inilah doa yang bisa dipanjatkan agar segera diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah haji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala:

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُبَلِّغُنَا بِهَا حَجَّ بَيْتِكَ الْحَرَامِ، وَزِيَارَةَ حَبِيْبِكَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلاَمِ، فِي صِحَّةٍ وَعَافِيَةٍ وَبُلُوْغِ الْمَرَامِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّم

Arab latin: Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad shalatan tuballighuna biha hajja baitikal haram, wa ziyarata habibika Muhammad 'alayhi afdhalu shalati was-salam, fi sihhati wa 'afiyati wa bulughil maram wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim.

Artinya: "Ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada junjungan kami Nabi Muhammad, sholawat yang dengannya Engkau sampaikan kami untuk berhaji ke Baitullah, dan ziarah kepada kekasih-Mu Muhammad, dengan sebaik-baik sholawat dan salam, dalam keadaan sehat dan afiat, serta tercapainya segala tujuan, dan limpahkanlah pula kepada keluarga dan sahabatnya."

Dalam Alquran juga, terdapat doa yang dapat diamalkan agar dipermudah dan disegerakan dalam melaksanakan ibadah haji. Doa ini merupakan doa yang diamalkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang tertuang dalam Surat Al Baqarah Ayat 128.

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Arab latin: Rabbana waj’alna muslimaini laka wamin dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana watub ‘alaina innaka antat-tawwabur rahim.

Artinya: "Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang taat kepada-Mu, begitu pula anak keturunan kami. Jadikanlah mereka umat Islam, ajarkanlah cara-cara beribadah haji kepada kami, ampunilah dosa-dosa kami. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang kepada semua makhluk-Mu."

Doa Dilancarkan Rezeki

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ أَنْ تَرْزُقَنِيْ رِزْقًا حَلاَلاً وَاسِعًا طَيِّبًا مِنْ غَيْرِ تَعَبٍ وَلاَ مَشَقَّةٍ وَلاَ ضَيْرٍ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ

Arab latin: Allaahumma innii as'aluka an tarzuqanii rizqan waasi'an thayyiban min ghairi ta'abin, innaka a'laa kulli sya'in qadiirun.

Artinya: "Ya Allah, aku memohon kepada-Mu untuk berkenan memberiku rezeki yang luas serta baik, tanpa payah. Sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu."