HOME MUSLIM TRAVEL MUSLIM

Cerita Lucu Abu Nawas Mau Dikasih Jabatan Tinggi Malah Mendadak Gila

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |06:04 WIB
Cerita Lucu Abu Nawas Mau Dikasih Jabatan Tinggi Malah Mendadak Gila
Ilustrasi cerita lucu Abu Nawas berlagak gila saat mau diberi jabatan tinggi oleh Raja. (Foto: YouTube Humor Sufi Official)
A
A
A

ABU Nawas didatangi beberapa utusan Baginda Raja. Raja menginginkan Abu Nawas hadir di istana. Mereka hendak menanyakan kenapa menolak perintah Raja ketika hendak diberi jabatan sebagai qadhi atau hakim istana.

"Hai Abu Nawas, kau dipanggil Raja untuk menghadap ke istana," ucap Wazir utusan Baginda Raja seperti dilansir nu.or.id.

Ilustrasi cerita lucu Abu Nawas. (Foto: Istimewa/Okezone)

"Buat apa Raja memanggilku? Aku tidak ada keperluan dengannya," jawab Abu Nawas dengan nada santai.

"Hai Abu Nawas kau tidak boleh berkata seperti itu kepada Rajamu," tegas Wazir.

"Hai wazir, kau jangan banyak cakap. Cepat ambil ini kudaku dan mandikan di sungai supaya bersih dan segar," kata Abu Nawas sambil menyodorkan sebatang pohon pisang yang dijadikan kuda-kudaan.

Abu Nawas berkelakuan seperti itu agar dianggap tidak waras sehingga Raja tidak lagi memaksanya menjadi qadhi. Wazir hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan Abu Nawas.

"Abu Nawas kau mau apa tidak menghadap Raja?" tanya Wazir.

"Katakan kepada Rajamu, aku sudah tahu maka aku tidak mau," kata Abu Nawas. 

