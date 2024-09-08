Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

6 Doa Orang Terzalimi yang Pasti Dikabulkan Allah Ta'ala

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |21:39 WIB
6 Doa Orang Terzalimi yang Pasti Dikabulkan Allah Ta'ala
Ilustrasi doa orang terzalimi yang pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. (Foto: Okezone)
A
A
A

ENAM doa orang terzalimi yang pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibahas dalam artikel berikut ini. Diketahui bahwa doa orang yang dizalimi sangat mustajab, pasti dikabulkan Allah Ta'ala. 

Oleh karena itu, janganlah pernah berbuat zalim atau keburukan terhadap orang lain. Bisa jadi orang yang terzalimi tersebut mendoakan keburukan. 

Dihimpun dari Muslim.or.id, Ustadz Yulian Purnama menjelaskan bahwa doa orang terzalimi pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk jika orang yang terzalimi mendoakan keburukan kepada mereka yang menzaliminya.

Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ

"Dan berhati-hatilah terhadap doa orang yang terzalimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah." (Hadits riwayat Bukhari nomor 1496 dan Muslim: 19)

Namun, sebaiknya jika diri merasa dizalimi oleh orang lain tetap mendoakan kebaikan kepada orang tersebut. Doakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan keselamatan untuk diri sendiri serta orang itu. 

Info grafis waktu mustajab berdoa. (Foto: Okezone)

Nah, berikut ini beberapa doa orang terzalimi yang bisa diamalkan, sebagaimana dihimpun dari aplikasi Apa Doanya:

1. Doa tidak ditempatkan bersama orang zalim

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

Robbanaa laa taj'alnaa ma'al qoumizh-zhoolimiin.

Artinya: "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang yang zalim." (QS Al A'raf [7]: 47) 

2. Doa berlindung dari orang zalim

Bisa diamalkan doa berlindung dari orang zalim berikut. Ini juga doa yang dibaca Nabi Musa Alaihissallam.

رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

Robbi najjinii minal qoumizh-zhoolimiin.

Artinya: "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim." (Al Qashash [28]: 21)

3. Doa berlindung dari keburukan orang kafir

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Robbanaa laa taj'alnaa fitnatan lilqoumizh-zhoolimiin, wa najjinaa birohmatika minal qoumil kaafiriin.

Artinya: "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim. Dan selamatkanlah kami dengan rahmat Engkau dari (tipu daya) orang-orang yang kafir." (QS Yunus [10]: 85–86) 

