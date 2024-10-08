Apel Puncak Hari Santri 2024 Digelar di Jakarta

KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menyatakan apel puncak peringatan Hari Santri 2024 akan digelar di Jakarta. Hari Santri sendiri rutin diperingati setiap tanggal 22 Oktober.

"Pada 22 Oktober, apel Hari Santri dilaksanakan seluruh komponen masyarakat, kementerian/lembaga, pemda, dan pondok pesantren. Puncak Hari Santri digelar di Jakarta," kata Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Abu Rokhmad di Jakarta, Senin 7 Oktober 2024.

Ia melanjutkan, kick-off rangkaian peringatan Hari Santri 2024 bakal dilakukan dalam gelaran Religion Festival pada 9 Oktober di JIExpo, Jakarta Pusat. Di sana akan diluncurkan logo, tema, hingga theme song Hari Santri.

Dia mengatakan peringatan Hari Santri didesain agar tidak sebatas menjadi kegiatan rutin. Maka itu, banyak rangkaian acara yang dilakukan, mulai bantuan, pendampingan santri, sampai peningkatan sumber daya manusia (SDM).

"Kami ingin memberikan pesan ke publik bahwa Oktober sebagai Bulan Santri. Kita ingin mengajak santri dan publik memahami bagaimana perjuangan ulama zaman dahulu dalam mengusir penjajahan dan mempertahankan kemerdekaan," jelasnya.

"(Tanggal) 22 Oktober yang dicanangkan sebagai Hari Santri itu mengawali perjuangan 10 November di Surabaya," imbuhnya.