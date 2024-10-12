Bahrain vs Timnas Indonesia Berakhir Imbang, Ustadz Dasad Latif: Tetap Bangga

DAI asal Makassar Ustadz Dasad Latif turut memberi komentar terkait pertandingan Bahrain versus Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin malam. Duel di atas rumput hijau kedua negara Asia ini berakhir imbang 2-2.

Ustadz Dasad Latif menyatakan tetap bangga meski Timnas Indonesia gagal mencuri kemenangan di kandang Bahrain. Ia mengungkapkan hasil ini lebih baik dibanding pertemuan keduanya pada tahun 2014 yang berakhir 10-0 untuk kemenangan Bahrain.

"Tetap bangga daripada dulu (2014) 10-0. Maha benar netizen dengan segala komentarnya," tulis Ustadz Dasad Latif dalam unggahan di akun Instagram-nya @dasadlatif1212, Jumat (11/10/2024).

Seperti diketahui, Skuad Garuda bermain imbang 2-2 melawan Bahrain di Bahrain National Stadium, Riffa, Kamis 10 Oktober 2024 malam WIB. Hasil yang cukup pahit, karena sejatinya Timnas Indonesia bisa saja meraih poin penuh.