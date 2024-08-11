Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Saka Tatal Sumpah Pocong, Ustadz Dasad Latif: Makin Hancur Melibatkan Dunia Mistik

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |14:11 WIB
Saka Tatal Sumpah Pocong, Ustadz Dasad Latif: Makin Hancur Melibatkan Dunia Mistik
Ilustrasi Ustadz Dasad Latif mengomentari sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal. (Foto: Istimewa/Instagram)
A
A
A

USTADZ Dasad Latif memberikan komentar terkait kabar heboh Saka Tatal melakukan sumpah pocong. Ini dilakukan untuk meyakinkan publik bahwa dirinya bukan pelaku pembunuhan Vina dan Eky Cirebon.

Terkait sumpah pocong Saka Tatal ini, dai asal Sulawesi Selatan Ustadz Dasad Latif menyatakan sangat prihatin. Pasalnya, perbuatan itu sudah melibatkan hal-hal mistis yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. 

Saka Tatal sumpah pocong. (Foto: iNews)

"Makin hancur penegakan hukum kita, sudah melibatkan dunia mistik, makin kehilangan akal sehat.

media massa pun ramai-ramai menyiarkan hal yang tak bisa diterima oleh kaedah jurnalistik. LIVE pula," ungkap Ustadz Dasad Latif. 

Dirinya bahkan menegaskan dengan ungkapkan "beleng-beleng" yang merupakan bahasa Bugis, Sulawesi Selatan. Jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kalimat tersebut memiliki arti sangat bodoh.

"Beleng-beleng," tegas Ustadz Dasad Latif, dikutip dari unggahan di akun Instagram-nya @dasadlatif1212, Ahad (11/8/2024). 

Halaman:
1 2
