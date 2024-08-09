Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

MUI Ungkap Hukumnya Sumpah Pocong yang Dilakukan Saka Tatal

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |20:32 WIB
MUI Ungkap Hukumnya Sumpah Pocong yang Dilakukan Saka Tatal
Ilustrasi MUI ungkap hukumnya sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

WAKIL Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ikhsan Abdullah menegaskan bahwa prosesi sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal tidak ada dalam agama Islam dan hanya adat istiadat. Namun, kalimat sumpah yang diucapkan Saka Tatal menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa diterima dalam Islam.

"Lafadznya itu adalah sumpah, itu ada di dalam agama, yaitu menyebut nama Allah bahwa dia tidak bersalah. Itu merupakan diterima di dalam agama. Tapi dalam prosesi dibungkus kain kafan, dikubur-kuburkan, itu adalah budaya, tradisi, atau kearifan lokal yang sudah ada sejak dulu," ungkap KH Ikhsan Abdullah, Jumat (9/8/2024).

Saka Tatal sumpah pocong. (Foto: iNews)

Ia menyebut dalam agama Islam tidak ada sumpah pocong, melainkan bersumpah menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Ikhsan mengatakan apa yang dilakukan Saka Tatal adalah untuk membuktikan bahwa dirinya bukan pelaku pembunuhan Eky dan Vina Cirebon.

"Kalau tidak benar akan menimbulkan secara psikologis kejiwaan dia tidak akan terbebas seumur hidupnya. Tapi sebaliknya bila mana itu memang benar tidak melakukan maka dampaknya tentu kena secara psikologis juga bagi yang memperlakukan Saka Tatal dengan zalim," jelasnya.

"Saka Tatal terbebeas dari azab, sebaliknya ini kebalikan apakah itu aparat, hakim, jaksa, tentu menaggung secara psikologis tidak langsung nyata tapi pasti akan dlberdampak sikologis," tambahnya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/330/3168740/pernikahan-4Azq_large.jpg
Hukum Menikah jika Belum Mampu secara Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/614/3156264/bekam-4QMP_large.jpg
Apa Hukum Bekam dalam Islam?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/330/3155929/judi-fyAN_large.jpg
Hukum Memberi Nafkah Keluarga dari Hasil Judi Slot dalam Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/14/614/3085613/influencer-promosikan-judi-online-bagaimana-hukumnya-9pNlgSHbqb.jpg
Influencer Promosikan Judi Online, Bagaimana Hukumnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/07/330/3083154/apakah-boleh-pakai-parfum-beralkohol-YcXJDPO693.jpg
Apakah Boleh Pakai Parfum Beralkohol?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/02/614/3081393/dilarang-islam-ini-dampak-miras-bagi-kehidupan-agama-QWqAHQFEoY.jpeg
Dilarang Islam, Ini Dampak Miras bagi Kehidupan Agama
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement