Apakah Sumpah Pocong Ada dalam Islam?

APAKAH sumpah pocong ada dalam Islam? Beberapa hari terakhir sumpah pocong mendadak jadi perbincangan publik Tanah Air setelah Saka Tatal melakukannya untuk coba membuktikan tidak melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eky Cirebon.

Lantas, bagaimana sebenarnya hukum sumpah pocong itu? Apakah ada dalam agama Islam?

Dikutip dari Muhammadiyah.or.id, Ahad (11/8/2024), ditegaskan bahwa sumpah pocong tidak ada dalam ajaran agama Islam. Sumpah pocong diilihat dari caranya adalah tradisi orang Indonesia.

Sekalipun isi sumpah pocong itu mungkin tidak bertentangan dengan isi sumpah pada umumnya, seperti menggunakan kata-kata "Demi Allah", dan materinya sesuatu yang sesuatu yang disepakati bersama, yang ada kalanya kedua belah sama-sama siap menerima kutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila yang dikatakan itu bohong atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya, akan tetapi dilihat dari tata cara sumpahnya, yaitu orang yang bersumpah pocong itu dibungkus dengan kain kafan seakan-akan ia telah meninggal dunia (mungkin juga dimandikan dahulu), maka perlu dipertanyakan lebih lanjut kebolehannya.

Sebenarnya kalau sekadar mengenakan kain kafan bagi yang melakukan sumpah, tidaklah dilarang, akan tetapi dengan mengenakan kain kafan itu ada makna filosofisnya atau makna kejiwaannya terutama di kalangan orang Jawa, yaitu orang takut akan kuwalat. Sehingga yang ditakuti bukan isi sumpahnya, melainkan makna dari alat untuk bersumpah.

Apabila ia diterima, berarti ada pengikisan iman, karena orang bukan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapi takut kepada orang lain.

Dalam ajaran Islam, hal demikian tidak dibolehkan, supaya orang tidak jatuh ke perbuatan syirik. Oleh karena terkandung makna demikian, maka Majelis Tarjih Muhammadiyah berpendapat sumpah pocong itu tidak boleh dilakukan.

Oleh karena itu, janganlah digunakan model sumpah pocong, tetapi gunakanlah cara biasa. Adapun mengenai isi sumpahnya (dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip sumpah di atas) maka boleh saja sumpah yang isinya saling mengutuk atau siap menerima kutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala (sumpah pocong pun isinya ada yang mencantumkan sama-sama siap menerima kutukan Allah Ta'ala).