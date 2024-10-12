Profil Syekh Ahmad bin Ali Al-Hudzaifi, Imam Masjid Nabawi yang Berkunjung ke Indonesia

SYEKH Ahmad bin Ali Al-Hudzaifi adalah salah satu imam besar di Masjid Nabawi, Tanah Suci Madinah, Arab Saudi. Beliau merupakan putra dari Syekh Ali Al-Hudzaifi yang juga imam besar Masjid Nabawi sejak 1979 Masehi.

Syekh Ahmad bin Ali Al-Hudzaifi dikenal dengan ketawadukan, kekhusyukan, serta lantunan bacaan Alquran-nya yang syahdu serta meresap di hati jamaah. Selain memimpin sholat di Masjid Nabawi, beliau juga aktif mengajar ilmu agama dan memberikan ceramah di berbagai kesempatan.

Sebagaimana telah Okezone himpun, Syekh Ahmad bin Ali Al-Hudzaifi lahir dalam keluarga yang taat beragama di Arab Saudi. Sejak usia dini, beliau telah memperlihatkan kecintaan yang mendalam terhadap Alquran serta ilmu agama.

Syekh Ahmad menempuh pendidikan agama di berbagai lembaga terkemuka di Arab Saudi. Ia mempelajari tafsir, hadits, fikih, dan ilmu-ilmu syari lainnya.

Beliau diangkat menjadi salah satu imam besar di Masjid Nabawi pada tahun 2019 Masehi. Sebagai imam besar, Syekh Ahmad dikenal dengan bacaan Alquran yang tartil dan penuh penghayatan, yang membuat hati jamaah tergerak untuk lebih khusyuk dalam beribadah.

Banyak jamaah yang merasa terinspirasi dengan kepemimpinannya dalam sholat dan kuliah-kuliah agama yang beliau sampaikan.

Baru-baru ini Syekh Ahmad bin Ali Al Hudzaifi berkesempatan mengunjungi Indonesia. Beliau mengunjungi Indonesia pada 8–11 Oktober 2024. Kedatangan beliau disambut dengan hangat oleh umat Islam Indonesia yang sangat antusias mendengarkan ceramah serta memanjatkan doa bersama beliau.