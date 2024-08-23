Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Profil Syekh Ahmad Yassin yang Ramal Israel Hancur 2027

Salam Ramdhani , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |16:01 WIB
Profil Syekh Ahmad Yassin yang Ramal Israel Hancur 2027
Profil Syekh Ahmad Yassin yang meramalkan Israel hancur pada 2027. (Foto: Istimewa)
PROFIL Syekh Ahmad Yassin yang meramal Israel hancur pada tahun 2027 dibahas dalam artikel berikut ini. Syekh Ahmad Ismail Hasan Yassin merupakan salah satu tokoh pendiri Hamas yang telah lama wafat. Namun, dirinya kini menjadi bahan perbincangan terkait penjelasannya mengenai kehancuran Israel.

Syekh Ahmad Yassin pernah memprediksi kehancuran zionis Israel pada tahun 2027. Hal itu ia ungkapkan dalam salah satu wawancaranya bersama dengan media Al Jazeera pada 1999.

Lantas, siapakah sosok Syekh Ahmad Yassin yang mengatakan Israel hancur pada tahun 2027? Berikut ini ulasannya, sebagaimana telah Okezone himpun.

Syekh Ahmad Ismail Hassan Yassin lahir pada 1 Januari 1929 di Desa Al-Jaurah, dekat Jalur Gaza, Palestina. Namun, beberapa sumber menyebutkan ia sebenarnya lahir pada tahun 1938. 

Syekh Ahmad Yassin. (Foto: Istimewa/Spirit of Aqsa)

Beliau memiliki ayah bernama Abdullah Yassin yang meninggal saat dia berusia tiga tahun. Syekh Ahmad Yassin kemudian dikenal sebagai Ahmad Sa'ada, mengambil nama dari ibunya yakni Sa'ada al-Habeel, untuk membedakannya dari anak-anak lain dari tiga istri ayahnya yang berbeda.

Saat masih muda, Syekh Ahmad Yassin pernah kuliah di Universitas Al-Azhar di Kota Kairo, Mesir. Namun, dia mengalami kelumpuhan saat berolahraga dan tidak dapat melanjutkan kuliah.

Meski begitu, Syekh Ahmad Yassin tetap belajar di rumah dengan berbagai disiplin ilmu, seperti filsafat, agama, politik, sosiologi, dan ekonomi.

Kepintaran dan pengetahuan luasnya menarik banyak orang untuk menjadi jamaahnya. Saat itu Syekh Ahmad Yassin aktif memberikan ceramah setelah Sholat Jumat, dan jumlah jamaahnya terus bertambah. 

Halaman:
1 2
