HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

Keajaiban Alquran dan Sains Beberkan Dahsyatnya Gunung Api di Yaman

Hantoro , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |13:16 WIB
Keajaiban Alquran dan Sains Beberkan Dahsyatnya Gunung Api di Yaman
Ilustrasi keajaiban Alquran dan sains ungkap gunung api di Yaman. (Foto: Istimewa/Okezone)
KEAJAIBAN Alquran dan sains membeberkan adanya gunung api di Yaman. Gunung yang terletak di Kota Aden ini dekat dengan kawah gunung api dan di sekitarnya dihuni sekira 800 ribu penduduk.

Kawah gunung api di Yaman terbentuk jutaan tahun lalu. Ini merupakan salah satu gunung api terbesar di dunia.

Dilansir laman IHA News, Gunung Api Yaman terbentuk sekira 6 juta tahun lalu pada zaman Miosen akhir dan Pliosen. Proses pembentukan Gunung Api Yaman berlangsung selama sekira 1 juta tahun dengan periode aktivitas dan istirahat.

Gunung Api Yaman diklasifikasikan sebagai gunung berapi kerucut komposit. Ini berdasarkan studi yang menggunakan metode penanggalan kalium-argon.

Secara sains, keberadaan Gunung Api Yaman di Kota Aden ini dapat dijelaskan sebagai bagian dari aktivitas geologi yang terjadi di kawasan tersebut.

Adanya pergerakan lempeng tektonik dan retakan di Laut Merah memicu terbentuknya kawah Gunung Api Yaman.

Keberadaan Gunung Api Yaman juga dianggap sebagai fenomena kosmik. Bahkan, gunung api ini dianggap sebagai peristiwa terakhir yang akan terjadi di bumi sebelum hari kiamat.

Kitab suci Alquran juga menjelaskan bahwa Gunung Api Yaman di Kota Aden sebagai tanda-tanda hari kiamat.

