Inilah 4 Sifat yang Jadi Kriteria Utama Pemimpin dalam Islam

JAKARTA – Pemimpin memiliki peran penting dalam sebuah masyarakat dan bangsa. Pemimpin dapat menentukan arah sebuah bangsa di masa depan, apakah akan semakin berkembang atau justru mengalami kemunduran.

Karena posisinya yang sangat penting inilah diperlukan sifat-sifat yang ideal untuk menjadi seorang pemimpin. Sifat tersebut menjadi kriteria utama kepemimpinan dalam Islam.

Menurut Wakil Ketua Komisi Pengembangan dan Pengkajian MUI KH Bukhori Muslim, Rasulullah SAW telah memberikan pedoman dalam hadits bahwa pemimpin yang adil akan mendapatkan perlindungan dan rahmat dari Allah SWT.

Hal ini juga menjadi dasar bahwa sifat adil adalah kriteria utama bagi seorang pemimpin dalam Islam.

“Hadist menyebutkan bahwa 'Al-Imamun Adil', pemimpin yang adil, adalah salah satu dari tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Ini menunjukkan betapa pentingnya sifat keadilan dalam kepemimpinan," ungkap Kiai Bukhori sebagaimana dikutip MUIDigital.

Kiai Bukhori juga menjelaskan, para ulama besar, seperti Ibn Rusyd, Imam Ghazali, dan Imam Mawardi, sepakat bahwa keadilan adalah syarat pertama bagi seorang pemimpin.

"Maka dari itu, pemimpin yang ideal itu harus adil," tambahnya.

Lebih lanjut, keadilan seorang pemimpin dapat diukur dari masa lalu dan rekam jejaknya. Rekomendasi dari orang-orang yang mengenal pemimpin tersebut juga penting dalam memastikan bahwa ia benar-benar memiliki sifat adil.

Selain adil, lanjutnya, seorang pemimpin harus berilmu. Keadilan harus didasarkan pada ilmu. Orang yang bodoh tidak akan mampu memimpin dengan adil karena keputusannya berisiko didasarkan pada hawa nafsu.