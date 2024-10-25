Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Inilah 4 Sifat yang Jadi Kriteria Utama Pemimpin dalam Islam

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |17:07 WIB
Inilah 4 Sifat yang Jadi Kriteria Utama Pemimpin dalam Islam
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Pemimpin memiliki peran penting dalam sebuah masyarakat dan bangsa. Pemimpin dapat menentukan arah sebuah bangsa di masa depan, apakah akan semakin berkembang atau justru mengalami kemunduran.

Karena posisinya yang sangat penting inilah diperlukan sifat-sifat yang ideal untuk menjadi seorang pemimpin. Sifat tersebut menjadi kriteria utama kepemimpinan dalam Islam.

Menurut Wakil Ketua Komisi Pengembangan dan Pengkajian MUI KH Bukhori Muslim, Rasulullah SAW telah memberikan pedoman dalam hadits bahwa pemimpin yang adil akan mendapatkan perlindungan dan rahmat dari Allah SWT.

Hal ini juga menjadi dasar bahwa sifat adil adalah kriteria utama bagi seorang pemimpin dalam Islam.

“Hadist menyebutkan bahwa 'Al-Imamun Adil', pemimpin yang adil, adalah salah satu dari tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Ini menunjukkan betapa pentingnya sifat keadilan dalam kepemimpinan," ungkap Kiai Bukhori sebagaimana dikutip MUIDigital.

Kiai Bukhori juga menjelaskan, para ulama besar, seperti Ibn Rusyd, Imam Ghazali, dan Imam Mawardi, sepakat bahwa keadilan adalah syarat pertama bagi seorang pemimpin.

"Maka dari itu, pemimpin yang ideal itu harus adil," tambahnya.

Lebih lanjut, keadilan seorang pemimpin dapat diukur dari masa lalu dan rekam jejaknya. Rekomendasi dari orang-orang yang mengenal pemimpin tersebut juga penting dalam memastikan bahwa ia benar-benar memiliki sifat adil.

Selain adil, lanjutnya, seorang pemimpin harus berilmu. Keadilan harus didasarkan pada ilmu. Orang yang bodoh tidak akan mampu memimpin dengan adil karena keputusannya berisiko didasarkan pada hawa nafsu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/337/3173510//mui-o9B0_large.jpg
Ketua MUI Bidang Ekonomi KH Lukmanul Hakim Wafat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/337/3166654//ketua_mui_asrorun_niam-0vLt_large.jpeg
Tanggapi Demo, Ketua MUI Ingatkan Pejabat dan Masyarakat untuk Mengedepankan Gaya Hidup Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/330/3160423//ilustrasi-zU9C_large.jpg
Apa Hukum Aplikasi TikTok dan Media Sosial dalam Islam? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/65/3155657//kepemimpinan-rhUW_large.jpeg
Kepemimpinan Inklusif: Kunci Memimpin Anggota Tim yang Beragam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/337/3136704//mui-5E6p_large.jpg
LPPOM MUI: Tempat Penggilingan Daging Wajib Sertifikasi Halal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/612/3126266//uniqlo-ps0r_large.jpg
Rayakan International Women's Day 2025, UNIQLO Berdayakan Perempuan Jadi Pemimpin Masa Depan
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement