Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Lebaran 2025 Berapa Hari Lagi?

Aisha Ardhany Wahyuningtyas , Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |18:52 WIB
Lebaran 2025 Berapa Hari Lagi?
Lebaran 2025 berapa hari lagi? (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Lebaran 2025 tinggal berapa hari lagi? Diketahui Lebaran menjadi momen yang sangat ditunggu kaum muslim.

Pasalnya, setelah menunaikan puasa Ramadhan selama 1 bulan penuh, umat Islam akan menyambut Hari Raya Idul Fitri (Lebaran). Idul Fitri disebut juga sebagai hari raya kemenangan karena umat Islam berhasil mengendalikan nafsu selama bulan Ramadhan.

Berdasarkan kalender hijriah 2025 Kementerian Agama (Kemenag), Idul Fitri 1446 Hijriah jatuh pada 31 Maret dan 1 April.

Namun, masyarakat tetap perlu menunggu sidang isbat yang dilaksanakan setiap tahunnya untuk menetapkan Idul Fitri 2025.

Jika Lebaran 2025 jatuh pada 31 Maret, tinggal berapa hari lagi? Berdasarkan hitungan per 14 November 2024, jika Lebaran jatuh tanggal 31 Maret 2025 berarti tinggal 136 hari lagi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/614/3087043/lebaran-2025-tanggal-berapa-AuPg35FC29.jpg
Lebaran 2025 Tanggal Berapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/04/614/2808144/akrabnya-lebaran-wni-di-ujung-barat-laut-turki-maaf-maafan-hingga-main-games-sd1bUuHlde.jpg
Akrabnya Lebaran WNI di Ujung Barat Laut Turki, Maaf-maafan hingga Main Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/04/614/2808077/meriahnya-lebaran-wni-di-turki-suasananya-sama-seperti-di-tanah-air-mhfTojEKRB.JPG
Meriahnya Lebaran WNI di Turki, Suasananya Sama seperti di Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/02/614/2806632/semarak-lebaran-di-libya-kenakan-pakaian-tradisional-hingga-ada-banyak-festival-T9CcRKZNhP.jpg
Semarak Lebaran di Libya: Kenakan Pakaian Tradisional hingga Ada Banyak Festival
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/26/615/2803895/lebaran-di-lebanon-masyarakat-indonesia-bersyukur-bisa-nikmati-makanan-nusantara-sqythmHIJc.jpg
Lebaran di Lebanon, Masyarakat Indonesia Bersyukur Bisa Nikmati Makanan Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/26/615/2803875/uniknya-lebaran-di-jeonju-korea-selatan-berkumpul-di-masjid-hingga-makan-bersama-4VW7YjoLMD.jpg
Uniknya Lebaran di Jeonju Korea Selatan, Berkumpul di Masjid hingga Makan Bersama
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement