Lebaran 2025 Berapa Hari Lagi?

JAKARTA - Lebaran 2025 tinggal berapa hari lagi? Diketahui Lebaran menjadi momen yang sangat ditunggu kaum muslim.

Pasalnya, setelah menunaikan puasa Ramadhan selama 1 bulan penuh, umat Islam akan menyambut Hari Raya Idul Fitri (Lebaran). Idul Fitri disebut juga sebagai hari raya kemenangan karena umat Islam berhasil mengendalikan nafsu selama bulan Ramadhan.

Berdasarkan kalender hijriah 2025 Kementerian Agama (Kemenag), Idul Fitri 1446 Hijriah jatuh pada 31 Maret dan 1 April.

Namun, masyarakat tetap perlu menunggu sidang isbat yang dilaksanakan setiap tahunnya untuk menetapkan Idul Fitri 2025.

Jika Lebaran 2025 jatuh pada 31 Maret, tinggal berapa hari lagi? Berdasarkan hitungan per 14 November 2024, jika Lebaran jatuh tanggal 31 Maret 2025 berarti tinggal 136 hari lagi.