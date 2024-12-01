Zakat, Infak, dan Sedekah, Apa Bedanya?

JAKARTA - Apa perbedaaan antara zakat, infak, dan sedekah? Ketiga istilah itu sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Royan Utsany, menjelaskan perbedaan mendasar di antara ketiganya.

Melansir laman Muhammadiyah, Minggu (1/12/2024), Royan menjelaskan, zakat merupakan kewajiban harta yang memiliki syarat, alokasi, dan waktu tertentu.

“Di dalam zakat ada unsur paksaan. Jika seseorang tidak membayar zakat, itu harus ditagih karena hukumnya wajib,” ujarnya.

Ia menekankan, distribusi zakat hanya untuk delapan golongan (asnaf) yang telah ditentukan dalam Surat At-Taubah ayat 60.

Berbeda dengan zakat, infak memiliki cakupan yang lebih luas. “Infak itu berarti mengeluarkan atau membelanjakan harta, baik yang mencakup zakat maupun nonzakat,” tutur Royan.

Ia menyebut, infak bisa bersifat wajib, seperti kafarat atau nazar, dan bisa juga sunah, seperti memberikan bantuan kepada fakir miskin atau korban bencana alam.