Hari Ibu, Menag Harap Perempuan Semakin Berdaya

JAKARTA - Hari Ibu diperingati setiap tanggal 22 Desember. Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengucapkan selamat Hari Ibu kepada para ibu di seluruh Tanah Air.

Menag berharap peringatan Hari Ibu dapat memberikan dampak bagi penguatan pemberdayaan perempuan.

“Saya, Nasaruddin Umar, Menag RI dan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta mengucapkan selamat Hari Ibu khususnya kepada para ibu di seluruh tanah air kita,” ujar Menag setibanya di Surabaya, melansir laman Kemenag, Minggu (22/12/2024).

Menag hari ini bertolak ke Jawa Timur antara lain dalam rangka menghadiri Haul ke-15 KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Masyayikh Pesantren Tebuireng.

Hari Ibu di Indonesia diperingati setiap 22 Desember. Hal ini didasarkan pada pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia I di Yogyakarta, yang berlangsung empat hari, 22-25 Desember 1928. Tahun ini, peringatan Hari Ibu mengangkat tema, "Perempuan Menyapa, Perempuan Berdaya, Menuju Indonesia Emas 2045".

Menag berharap, peringatan ini tidak hanya semata menjadi momen seremonial, tapi juga milestone penguatan pemberdayaan bagi kaum perempuan.