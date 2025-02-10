Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH HAJI

Cara Melaksanakan Haji Ifrad

Dimas Bihar Ulum , Jurnalis-Senin, 10 Februari 2025 |18:05 WIB
Cara Melaksanakan Haji Ifrad
Ilustrasi. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Haji Ifrad adalah salah satu metode pelaksanaan ibadah haji di mana jamaah menunaikan ibadah haji terlebih dahulu, kemudian melaksanakan umrah secara terpisah setelahnya. Kata "Ifrad" berasal dari bahasa Arab yang berarti "memisahkan" atau "menyendiri", mencerminkan pemisahan antara pelaksanaan haji dan umrah.

Dalil Pelaksanaan Haji Ifrad

Pelaksanaan Haji Ifrad didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah RA, yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW memisahkan antara ibadah haji dan umrah saat menunaikan haji.

Selain itu, dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 196, Allah SWT berfirman:

"وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ..."

Artinya: "Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah..."

Ayat ini menjadi dasar bagi pelaksanaan ibadah haji dan umrah, termasuk metode Haji Ifrad.

Tata Cara Pelaksanaan Haji Ifrad

  1. Niat dan Ihram. Jamaah memulai dengan niat ihram untuk haji saja dari miqat yang telah ditentukan. Setelah itu, jamaah mengenakan pakaian ihram dan mematuhi semua larangan yang berlaku selama dalam keadaan ihram.
  2. Tawaf Qudum. Setibanya di Masjidil Haram, jamaah melakukan Tawaf Qudum sebagai bentuk penghormatan dan penyambutan.
  3. Sa'i antara Safa dan Marwah. Setelah Tawaf Qudum, jamaah melakukan Sa'i, yaitu berjalan bolak-balik antara bukit Safa dan Marwah. Jika Sa'i ini dilakukan setelah Tawaf Qudum, maka tidak perlu diulang setelah Tawaf Ifadah.
  4. Wuquf di Arafah. Pada tanggal 9 Dzulhijjah, jamaah melaksanakan wuquf di Padang Arafah, yang merupakan rukun haji yang paling utama.
  5. Mabit di Muzdalifah. Setelah meninggalkan Arafah, jamaah bermalam (mabit) di Muzdalifah dan mengumpulkan batu kecil untuk persiapan melempar jumrah.
     

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Ibadah Haji Haji Ifrad Haji
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/398/3182261//haji-BNMt_large.jpg
Jadwal Haji 2026: Pemberangkatan, Puncak Ibadah, hingga Pemulangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/398/3182088//haji-HSjU_large.jpg
Jamaah Haji 2026 Berangkat Mulai 22 April, Puncak Ibadah 26 Mei
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/398/3181898//petugas_haji-9O5j_large.jpg
Seleksi Petugas Haji Dibuka Bulan Ini, Bimtek Januari-Februari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181723//menteri_haji_dan_umrah_mochamad_irfan_yusuf-d8k1_large.jpg
Wacana Peleburan BPKH ke Kemenhaj, Ini Respons Gus Irfan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181648//menteri_haji_dan_umrah_ri_mochammad_irfan_yusuf-pLqH_large.jpg
Menhaj: Biaya Haji 2026 Sudah Disepakati, Tunggu Keputusan Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/398/3181490//wamenag_bertemu_menhaj-ORdn_large.jpeg
Wamenag Bertemu Menhaj Bahas Transisi Penyelenggaraan Haji
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement