Cara Melaksanakan Haji Ifrad

JAKARTA - Haji Ifrad adalah salah satu metode pelaksanaan ibadah haji di mana jamaah menunaikan ibadah haji terlebih dahulu, kemudian melaksanakan umrah secara terpisah setelahnya. Kata "Ifrad" berasal dari bahasa Arab yang berarti "memisahkan" atau "menyendiri", mencerminkan pemisahan antara pelaksanaan haji dan umrah.

Dalil Pelaksanaan Haji Ifrad

Pelaksanaan Haji Ifrad didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah RA, yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW memisahkan antara ibadah haji dan umrah saat menunaikan haji.

Selain itu, dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 196, Allah SWT berfirman:

"وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ..."

Artinya: "Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah..."

Ayat ini menjadi dasar bagi pelaksanaan ibadah haji dan umrah, termasuk metode Haji Ifrad.

Tata Cara Pelaksanaan Haji Ifrad