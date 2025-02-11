Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Tanggal Puasa Nisfu Syaban

Dimas Bihar Ulum , Jurnalis-Selasa, 11 Februari 2025 |12:47 WIB
Tanggal Puasa Nisfu Syaban
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Nisfu Syaban, yang berarti pertengahan bulan Syaban, merupakan momen istimewa bagi umat Islam. Pada tahun 2025, malam Nisfu Syaban jatuh pada Kamis malam, 13 Februari 2025, setelah Magrib, dan berlanjut hingga Jumat, 14 Februari 2025. Pada hari tersebut, umat Islam dianjurkan untuk melaksanakan puasa sunnah.

Puasa pada pertengahan bulan Syaban memiliki dasar dari beberapa hadist Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, di mana Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا

Artinya: "Jika tiba malam pertengahan bulan Syaban, maka bangunlah pada malam harinya (untuk beribadah) dan berpuasalah pada siang harinya."

Selain itu, dalam hadist lain yang diriwayatkan oleh Aisyah RA, disebutkan bahwa pada malam Nisfu Syaban, Rasulullah SAW bersabda:

"Sesungguhnya Allah 'turun' pada malam Nisfu Syaban ke langit dunia."

Meskipun demikian, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai keutamaan dan amalan khusus pada malam Nisfu Syaban. Sebagian ulama menganggap hadist-hadist tentang keutamaan malam ini memiliki derajat lemah, sehingga mereka tidak menganjurkan amalan khusus.

Namun, ulama lain berpendapat bahwa meskipun hadist-hadist tersebut lemah, tetap diperbolehkan mengamalkannya sebagai bentuk meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

 

