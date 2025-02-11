HUT ke-75, BTN Resmi Perkenalkan Super App Bale by BTN

Jakarta, Okezone – BTN resmi luncurkan Bale by BTN, sebuah Super App yang menawarkan solusi menyeluruh dan layanan terbaik melalui inovasi digital sebagai bagian dari perayaan ulang tahun BTN ke-75 tahun di Istora Senayan, Jakarta, pada Minggu (9/2/2025). Dalam usia matang tersebut dan seiring dengan upaya transformasi perseroan dalam rangka menjawab kebutuhan nasabah, BTN berharap dapat mencatat sekitar 3,6 juta hingga 5 juta pengguna (user) Bale by BTN dalam dua tahun ke depan.

Acara Grand Launching Bale by BTN tersebut dihadiri oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Saan Mustopa, Ketua Komisi XI DPR Misbakhun, Wakil Ketua Komisi XI Fauzi Amro dan para Anggota Komisi XI DPR, Wakil Ketua Badan Legislatif DPR Martin Manurung, Wakil Ketua Komisi VI DPR Adisatrya Suryo Sulisto, dan Anggota Komisi XIII DPR Marinus Gea.

Selain itu, acara juga dihadiri oleh Gubernur Terpilih DKI Jakarta Pramono Anung, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Hatari dan para Deputi Kementerian BUMN, Deputi Sekretariat Kabinet Thanon Arya dan Parikesit, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Ketua Umum Dewan Pertimbangan Pusat Realestat Indonesia (DPP REI) Joko Suranto, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Indonesia (APERSI) Junaidi Abdillah, dan Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono.

Dalam sambutannya, Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi seluruh karyawan BTN (BTNers) beserta manajemen BTN atas kontribusi mereka dalam membantu pemenuhan perumahan rakyat sesuai dengan Program Tiga Juta Rumah yang diusung pemerintah.

Berdasarkan data Kementerian PKP, sejak Presiden Prabowo Subianto dilantik pada 20 Oktober 2024 hingga 5 Februari 2025, BTN dan unit usaha syariahnya, yakni BTN Syariah, mengkontribusikan pembiayaan untuk 23.313 unit rumah atau hampir 76 persen terhadap total penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang telah mencapai 93.484 unit.

“Saya selaku Menteri PKP mengucapkan terima kasih karena saudara-saudara telah membantu perjuangan perumahan rakyat. Kita punya target luar biasa, yaitu membangun dan merenovasi tiga juta rumah dalam satu tahun, yang sebagian besar sudah dilakukan dengan baik oleh BTN,” ujar Maruarar.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, usia 75 tahun merupakan momentum perseroan untuk terus berbenah dan bertransformasi menjadi lebih baik lagi untuk dapat menjawab kebutuhan nasabah dan menghasilkan kinerja yang semakin positif. Seiring dengan hal tersebut, setelah perseroan melakukan soft launching pada awal Desember tahun lalu, kini bertepatan dengan HUT BTN yang ke-75, perseroan secara resmi meluncurkan Super App Bale by BTN yang sebelumnya dikenal dengan BTN Mobile.