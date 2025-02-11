Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM

HUT ke-75, BTN Resmi Perkenalkan Super App Bale by BTN

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Selasa, 11 Februari 2025 |11:36 WIB
HUT ke-75, BTN Resmi Perkenalkan Super App Bale by BTN
BTN resmi meluncurkan Bale by BTN (Foto: Dok BTN)
A
A
A

Jakarta, Okezone – BTN resmi luncurkan Bale by BTN, sebuah Super App yang menawarkan solusi menyeluruh dan layanan terbaik melalui inovasi digital sebagai bagian dari perayaan ulang tahun BTN ke-75 tahun di Istora Senayan, Jakarta, pada Minggu (9/2/2025). Dalam usia matang tersebut dan seiring dengan upaya transformasi perseroan dalam rangka menjawab kebutuhan nasabah, BTN berharap dapat mencatat sekitar 3,6 juta hingga 5 juta pengguna (user) Bale by BTN dalam dua tahun ke depan.

Acara Grand Launching Bale by BTN tersebut dihadiri oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Saan Mustopa, Ketua Komisi XI DPR Misbakhun, Wakil Ketua Komisi XI Fauzi Amro dan para Anggota Komisi XI DPR, Wakil Ketua Badan Legislatif DPR Martin Manurung, Wakil Ketua Komisi VI DPR Adisatrya Suryo Sulisto, dan Anggota Komisi XIII DPR Marinus Gea.

Selain itu, acara juga dihadiri oleh Gubernur Terpilih DKI Jakarta Pramono Anung, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Hatari dan para Deputi Kementerian BUMN, Deputi Sekretariat Kabinet Thanon Arya dan Parikesit, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Ketua Umum Dewan Pertimbangan Pusat Realestat Indonesia (DPP REI) Joko Suranto, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Indonesia (APERSI) Junaidi Abdillah, dan Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono.

Dalam sambutannya, Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi seluruh karyawan BTN (BTNers) beserta manajemen BTN atas kontribusi mereka dalam membantu pemenuhan perumahan rakyat sesuai dengan Program Tiga Juta Rumah yang diusung pemerintah. 

Berdasarkan data Kementerian PKP, sejak Presiden Prabowo Subianto dilantik pada 20 Oktober 2024 hingga 5 Februari 2025, BTN dan unit usaha syariahnya, yakni BTN Syariah, mengkontribusikan pembiayaan untuk 23.313 unit rumah atau hampir 76 persen terhadap total penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang telah mencapai 93.484 unit.

“Saya selaku Menteri PKP mengucapkan terima kasih karena saudara-saudara telah membantu perjuangan perumahan rakyat. Kita punya target luar biasa, yaitu membangun dan merenovasi tiga juta rumah dalam satu tahun, yang sebagian besar sudah dilakukan dengan baik oleh BTN,” ujar Maruarar.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, usia 75 tahun merupakan momentum perseroan untuk terus berbenah dan bertransformasi menjadi lebih baik lagi untuk dapat menjawab kebutuhan nasabah dan menghasilkan kinerja yang semakin positif. Seiring dengan hal tersebut, setelah perseroan melakukan soft launching pada awal Desember tahun lalu, kini bertepatan dengan HUT BTN yang ke-75, perseroan secara resmi meluncurkan Super App Bale by BTN yang sebelumnya dikenal dengan BTN Mobile.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/11/3183693//pajak_dan_retribusi_daerah_bapenda-bita_large.jpg
Kenali Beda Pajak dan Retribusi Daerah, Fondasi Bangun Jakarta Lebih Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/12/3183628//iforte_national_dance_competition-T7E1_large.jpg
iForte National Dance Competition Kembali Digelar, Nyalakan Semangat Generasi Muda Berkarya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/11/3183797//pnm_mes_ekonomi_halal-zbM9_large.jpeg
PNM Bersama MES Dorong Usaha Ultra Mikro Naik Kelas Lewat Produk Halal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/11/3183572//belanja_hemat_dan_praktis-hd70_large.jpg
Nyobain Jadi Member ShopeeVIP, Ikut Paket 6 Bulan untuk Belanja Lebih Hemat dan Praktis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/340/3183568//pelindo_tegaskan_kesiapan_nataru_2025_2026-cpoJ_large.jpeg
Danantara Tinjau Fasilitas Terminal Penumpang, Pelindo Tegaskan Kesiapan Nataru 2025/2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/15/3183548//pt_astra_honda_motor-U61Z_large.jpg
Fitur Cerdas Honda ADV160 Taklukkan Xploride Mystery Camp Banyuwangi
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement