Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Sedekah yang Paling Disukai Allah

Dimas Bihar Ulum , Jurnalis-Selasa, 04 Maret 2025 |17:21 WIB
Sedekah yang Paling Disukai Allah
Berikut Sedekah yang Paling Disukai Allah (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Sedekah merupakan amalan mulia yang sangat dianjurkan dalam Islam. Selain membantu sesama, sedekah juga mendekatkan diri kepada Allah SWT. 

Namun, ada bentuk-bentuk sedekah yang lebih disukai oleh Allah SWT. Berikut adalah beberapa di antaranya:

1. Sedekah secara sembunyi-sembunyi

Memberikan sedekah tanpa diketahui orang lain menunjukkan keikhlasan hati dan menghindari sifat riya. Rasulullah SAW bersabda: 

وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ

Artinya: “Dan seseorang yang bersedekah lalu menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya.” (HR. Bukhari No. 1423, Muslim No. 1031)

2. Sedekah saat kondisi sehat dan takut miskin

Bersedekah ketika dalam keadaan sehat dan khawatir akan kekurangan menunjukkan ketulusan dan kepercayaan kepada Allah SWT. Nabi Muhammad SAW bersabda:
"Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang dilakukan ketika sehat dan takut sakit, kaya dan takut miskin." (HR. Bukhari No. 1419, Muslim No. 1032)

3. Sedekah dengan harta yang paling dicintai

Memberikan harta yang paling dicintai menunjukkan tingkat keimanan dan keikhlasan yang tinggi. Allah SWT berfirman dalam Alquran:

"Kamu sekali-kali tidak akan mencapai kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai." (QS. Ali 'Imran [3]: 92)

Rasulullah SAW juga bersabda:

"Sesungguhnya sedekah yang paling utama adalah sedekah yang diberikan dari harta yang paling dicintai oleh pemiliknya." (HR. Bukhari No. 1464, Muslim No. 1017)

4. Sedekah kepada keluarga terdekat

Memulai sedekah dari keluarga sendiri adalah tindakan yang sangat dianjurkan. Rasulullah SAW bersabda:

"Sedekah kepada orang miskin bernilai satu sedekah, sedangkan sedekah kepada kerabat memiliki dua keutamaan: pahala sedekah dan pahala menyambung silaturahmi."
(HR. Tirmidzi No. 658, An-Nasa'i No. 2582, Ahmad No. 15810, dinilai sahih oleh Al-Albani)

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/614/3154253/sedekah-Icvs_large.jpg
3 Perbedaan Zakat dan Sedekah, Simak Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/330/3153898/sedekah-kPp8_large.jpg
Kapan Waktu yang Tepat untuk Sedekah agar Dapat Pahala Paling Besar?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/614/3126019/senyum-ICsx_large.jpg
Cara Sedekah Ramadhan Tanpa Harta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/330/3094028/bolehkan-sedekah-diposting-ke-media-sosial-MpnWax4mHe.jpeg
Bolehkah Sedekah Diposting ke Media Sosial?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/614/3054534/jangan-dilewatkan-ini-keutamaan-besar-sedekah-jumat-bPrAwB5iit.jpg
Jangan Dilewatkan, Ini Keutamaan Besar Sedekah Jumat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/614/3044327/kisah-sedekah-artis-zaskia-adya-mecca-dengan-tidak-pernah-menolak-foto-bareng-fans-aEfB0j04q3.jpg
Kisah Sedekah Artis Zaskia Adya Mecca dengan Tidak Pernah Menolak Foto Bareng Fans
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement