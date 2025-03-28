Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Contoh Ceramah Tarawih Keutamaan Malam ke 29 Ramadhan

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Jum'at, 28 Maret 2025 |18:06 WIB
Contoh Ceramah Tarawih Keutamaan Malam ke 29 Ramadhan
Contoh Ceramah Tarawih Keutamaan Malam ke 29 Ramadhan (Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ceramah tarawih keutamaan malam ke 29 Ramadhan menarik disimak. Salah satu pahala yang didapat adalah terkait pahala haji. Umat Islam yang melaksanakan haji karena Allah SWT, maka dosanya akan diampuni.

Bahkan disebutkan juga fadhilah sholat tarawih malam ke 29 yakni, pahala 1.000 Ibadah Haji.

 وَفِى اللَّيْلَةِ التَّاسِعَةِ وَاْلعِشْرِيْنَ أَعْطَاهُ اللهُ ثَوَابَ اَلْفِ حِجَّةٍ مَقْبُوْلَةٍ.

Artinya:
Pada malam yang ke 29, Allah memberikan kepadanya pahala 1.000 ibadah haji yang diterima

Dilansir dari berbagai sumber pada Jumat (28/3/2025), Okezone telah merangkum ceramah tarawih keutamaan malam ke 29 Ramadhan, sebagai berikut.

Ceramah Tarawih Keutamaan Malam ke 29 Ramadhan

Assalamu’alaikum Wr.Wb,

Bulan ramadhan adalah bulan yang penuh berkah bagi kita umat muslim. Salah satu amalan yang sangat dianjurkan untuk dilakukan di bulan ini adalah membaca Alquran. Membaca Alquran merupakan ibadah yang sangat mulia dan bermanfaat bagi kita. Selain sebagai amalan yang diharapkan mendatangkan keberkahan, membaca Alquran juga dapat menjadi sarana untuk mengingatkan diri kita tentang ajaran-ajaran agama Islam, serta mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Salah satu dalil tentang pentingnya membaca Alquran di bulan Ramadhan terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 185, yang berbunyi, “Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan Alquran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil).”

Dari ayat ini, bisa dipahami bahwa Alquran adalah petunjuk bagi manusia, yang memberikan penjelasan dan pembeda antara yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, membaca Alquran di bulan Ramadhan sangatlah penting, karena kita bisa mendapatkan keberkahan dan pahala yang berlipat ganda.

 

Halaman:
1 2
