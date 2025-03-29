Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Pemerintah Tetapkan Idul Fitri 1446 H Jatuh pada 31 Maret 2025

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 29 Maret 2025 |19:11 WIB
Pemerintah Tetapkan Idul Fitri 1446 H Jatuh pada 31 Maret 2025
Pemerintah Tetapkan Idul Fitri 1446 H Jatuh pada 31 Maret 2025 (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) resmi menetapkan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah jatuh pada Senin, 31 Maret 2025. 

Hal tersebut disampaikan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar pada hasil sidang isbat (penetapan) 1 Syawal 1446 Hijriah di auditorium HM Rasjidi Kemenag, Jakarta Pusat, Sabtu (29/3/2025).

1. 1 Syawal Jatuh pada 31 Maret 2025

"Maka disepakati bahwa 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada hari Senin, 31 Maret 2025 Masehi," kata Menag dalam jumpa persnya.

Menag menyampaikan bahwa dalam pemantauan di sejumlah titik, hilal masih di bawah ufuk Pada saat Magrib 29 Maret 2025. Dimana,  posisi bulan di Indonesia tingginya minus 3 derajat 15 menit 28 detik sampai minus 1 derajat 4 menit 34 detik, dengan sudut elongasi antara minus 1 derajat 36 menit 23 detik sampai 1 derajat 12 menit 53 detik.

Untuk diketahui, Kriteria baru MABIMS menetapkan bahwa secara astronomis, hilal dapat teramati jika bulan memiliki ketinggian minimal 3 derajat dan elongasinya minimal 6,4 derajat. 

Keputusan penetapan 1 Syawal 1446 Hijriah oleh pemerintah tersebut sama dengan penetapan pimpinan pusat (PP) Muhammadiyah sebelumnya. 

Muhammadiyah diketahui lebih dahulu menetapkan idul Fitri atau 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada 31 Maret 2025.

(Erha Aprili Ramadhoni)

