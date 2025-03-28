Doa Ramadhan Hari 28 Lengkap dengan Arab, Latin, dan Artinya

Doa Ramadhan Hari 28 Lengkap dengan Arab, Latin, dan Artinya (Ilustrasi/Freepik)

JAKARTA - Doa Ramadhan hari 28 lengkap dengan Arab, Latin, dan artinya adalah salah satu bacaan yang dapat diamalkan oleh Muslim di bulan suci.

Hari ini, Jumat 28 Maret 2025 umat Muslim di seluruh dunia telah memasuki hari ke-28 Ramadhan. Di penghujung bulan suci ini ada baiknya kita untuk memaksimalkannya dengan berbagai bentuk ibadah, baik wajib maupun sunnah.

Ramadhan merupakan bulan suci yang paling dinantikan oleh umat Muslim. Sebab, Allah akan mengabulkan setiap doa hambaNya yang berpuasa.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

ثَلاَثَةٌ لاَ تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ وَالإِمَامُ الْعَادِلُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ

Artinya:“Tiga orang yang do’anya tidak tertolak: orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan do’a orang yang dizalimi.” (HR. Ahmad 2: 305. Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits ini shahih dengan berbagai jalan dan penguatnya)

Doa Ramadhan Hari 28

Salah satu bacaan doa yang dapat diamalkan pada kali ini adalah doa Ramadhan hari 28. Bacaan doa ini berisikan permohonan agar permintaan terkabul.

Berikut ini bacaan doa Ramadhan hari ke-28,

اَللَّهُمَّ وَفِّرْ حَظِّيْ فِيْهِ مِنَ النَّوَافِلِ وَ أَكْرِمْنِيْ فِيْهِ بِإِحْضَارِ الْمَسَائِلِ وَ قَرِّبْ فِيْهِ وَسِيْلَتِيْ إِلَيْكَ مِنْ بَيْنِ الْوَسَائِلِ يَا مَنْ لاَ يَشْغَلُهُ إِلْحَاحُ الْمُلِحِّيْنَ

Latin: Allaahumma waffir hadzdzii minan nawaafili wa akrimnii fiihi biihdhaaril masaaili wa qarrib fiihi wasiilatii ilayka min baynil wasaaili yaa man laa yasyghaluhu ilhaahul mulihhiina.