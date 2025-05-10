Cahaya Hati Indonesia “Dikabulkan Tanpa Meminta” bersama David Chalik, Habib Muhammad Syahab dan Ustadz Abdul Kaafi, Pukul 12.00 WIB di iNews

JAKARTA - Program religi yang senantiasa memberi ketenangan dan inspirasi, Cahaya Hati Indonesia, kembali hadir pekan ini di iNews dengan mengangkat tema yang sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari “Dikabulkan Tanpa Meminta”.

Dipandu David Chalik, episode kali ini menghadirkan dua narasumber, Habib Muhammad Syahab dan Ustadz Abdul Kaafi. Keduanya akan menjelaskan tentang konsep dikabulkan tanpa meminta. Dimana hal ini merujuk kepada nikmat yang diberikan oleh Allah SWT.

Konsep "dikabulkan tanpa diminta" adalah bukti kebesaran dan rahmat Allah SWT kepada hamba-Nya. Ini mengingatkan kita untuk selalu berprasangka baik kepada Allah, berusaha, dan terus berdoa, karena pengabulan doa bisa datang dalam bentuk yang berbeda dari yang kita harapkan. Ini berbeda dengan pengabulan doa yang dimohonkan secara spesifik. Allah memberikan nikmat ini sebagai bentuk kasih sayang, rahmat, dan kebijaksanaan-Nya.

Setiap episode Cahaya Hati Indonesia dilengkapi dengan segmen 'Ngaji Yuk' bersama Ustaz Munawir Ngacir. Dalam segmen ini pemirsa di studio dan di rumah diajak untuk belajar mengaji dan memperdalam pemahaman mengenai keagamaan. Mari bersama-sama belajar di akhir pekan mengenai makna yang mendalam dari ajaran AlQuran.

Saksikan Cahaya Hati Indonesia, program unggulan di iNews yang akan menyemangati hari Anda dan membawa kehangatan dalam kehidupan spiritual Anda, hadir setiap Sabtu dan Minggu Pukul 12.00 WIB, di iNews.

(Rahman Asmardika)