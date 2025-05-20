Profil Levina Istiazah, Jamaah Haji Termuda Jawa Tengah yang Hafal Alquran hingga 15 Juz

SOSOK Levina Istiazah menjadi bahan perbincangan dalam beberapa hari terakhir. Penyebabnya karena perempuan 18 tahun ini berkesempatan menunaikan ibadah haji di usia yang sangat-sangat muda. Ia berstatus sebagai jamaah haji termuda Jawa Tengah.

Pertanyaan muncul, kok bisa Levina Istiazah memutuskan berangkat haji di usia yang sangat muda? Usut punya usut, Vina -sapaan akrab Levina- terdaftar sebagai jamaah haji tahun ini untuk menggantikan posisi sang Ibunda yang meninggal dunia pada 2021.

“Saya bisa berangkat karena mamah saya, meski seharusnya beliau yang berada di posisi saya sekarang,” kata Vina.

1. Profil Levina Istiazah

Levina Istiazah atau yang biasa dipanggil Vina, lahir pada 2006. Ia merupakan lulusan Pesantren Daarul Atqiyaa, Kertayasa, Kramat, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.

Semasa belajar di Pesantren Daarul Atqiyaa, Vina sempat menghafal Alquran hingga 15 juz. Fakta ini menunjukan Vina sebagai sosok yang gemar membaca.

“Kadang saya suka membaca sejarah Islam, kadang juga berkreasi tentang hal-hal baru seperti memasak ala-ala gitu. Netral saja hobi saya,” lanjut Vina.

Saat ini Vina mengenyam Pendidikan sebagai mahasiswa di STIBA Ar-Rayah, Sukabumi, Jawa Barat. Ia saat ini mengambil cuti kuliah karena beberapa bulan sebelum berangkat haji pada Minggu 5 Mei 2025, dirinya sempat fokus manasik haji.

“Saat ini saya tercatat sebagai mahasantri takhassus di STIBA Ar-Rayah, kampus berbasis pesantren di Sukabumi Jawa Barat. Tapi, karena mau haji ya cuti dulu,” kata Vina.