HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Indonesia Proses Pembelian Lahan di Makkah untuk Bangun Kampung Haji

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 30 Juli 2025 |19:02 WIB
Indonesia Proses Pembelian Lahan di Makkah untuk Bangun Kampung Haji
Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani/Foto: Riyan Rizki Roshali-Okezone
A
A
A

JAKARTA – Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani, mengatakan Indonesia tengah memproses pembelian lahan guna membangun Kampung Haji di Makkah, Arab Saudi. Pasalnya, Arab Saudi juga tengah mengubah aturan agar lahan tersebut bisa dimiliki oleh pihak asing.

Hal itu disampaikan Rosan usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Rabu (30/7/2025).

“Ya, kan kami lagi proses pembeliannya dulu nih. Mereka akan proses mengubah undang-undangnya. Jadi saya dikasih tahu undang-undang yang sudah mulai diubah akan berlaku efektif Januari," kata Rosan kepada wartawan.

Rosan mengatakan, lahan yang akan dibangun Kampung Haji nantinya berstatus hak milik (freehold). Kepemilikan lahan di Arab Saudi oleh pihak asing ini merupakan yang pertama kali terjadi.

"Jadi lahannya itu freehold, hak milik. Untuk pertama kali ini diubah. Jadi undang-undang ini diubah. Saya dikontak langsung pemerintah Arab Saudi dan dengan undang-undang ini kita akan melalui prosesnya," ujar dia.

Halaman:
1 2
