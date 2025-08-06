Dipantau Prabowo, Menag Ungkap Kabar Terkini Persiapan Kampung Haji

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar membagikan kabar terkini soal rencana pembangunan Kampung Haji di Makkah. Menag mengatakan, saat ini sudah masuk tahap penyusunan desain Kampung Haji.

1. Persiapan Kampung Haji

Menag menyampaikan hal itu saat workshop penyelenggaraan haji 1447 H/2026 M di Jakarta. Workshop ini dihadiri tim Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Hadir pula peserta dari asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Menag menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto memantau penyiapan kampung haji. Komunikasi intensif juga terus dilakukan dengan mitra di Arab Saudi.

“Insya Allah minggu ini kami akan bertemu dengan sejumlah orang yang ditunjuk Presiden untuk menciptakan desain perkampungan haji di Makkah,” ungkap Menag di Jakarta, melansir laman Kemenag, Rabu (6 Agustus 2025).

Terkait haji 2026, Menag menegaskan, jumlah jamaah haji Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. Hal itu meniscayakan tingkat layanan yang sangat kompleks.