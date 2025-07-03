Dukungan Penuh dari Pangeran MBS, Kampung Haji Indonesia Segera Terwujud

MAKKAH – Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) mendukung penuh rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Makkah, Arab Saudi. Dukungan ini muncul setelah pertemuan kenegaraan antara Pangeran MBS dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Al-Salam, Jeddah, Arab Saudi pada Rabu, 2 Juli 2025.

Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut. "Alhamdulillah Bapak Presiden Prabowo Subianto telah bertemu dengan pihak Kerajaan Arab Saudi, langsung diterima oleh putra mahkota Mohammed bin Salman," kata Menag Nasaruddin Umar di Makkah, Kamis (3/7/2025).

Menag Nasaruddin Umar bersalaman dengan Pangeran MBS. (Foto: Biro Pers Istana)

"Termasuk pendidikan dan kampung haji. Alhamdulillah Pangeran MBS mendukung penuh Kampung Haji Indonesia terealisasi sesegera mungkin," lanjut menteri berusia 66 tahun ini.

1. Bahas Teknis Realisasi Kampung Haji

Nasaruddin Umar bersama sejumlah petinggi negara, sudah bertemu beberapa pihak Arab Saudi. Pertemuan itu dilakukan untuk membahas realisasi kampung haji.

"Kemarin juga saya bersama Pak Menko Zulkifli Hasan serta Pak Menteri Investasi Rosan Roslani juga mendampingi Presiden Prabowo untuk bertemu mitra di Arab Saudi guna membicarakan terkait teknis realisasi Kampung Haji Indonesia," tegas Imam Besar Masjid Istiqlal ini.

"Selanjutnya, kami menunggu arahan Presiden Prabowo untuk merealisasikan rencana Kampung Haji Indonesia tersebut," lanjut Nasaruddin.