Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM HAJI & UMROH

Dukungan Penuh dari Pangeran MBS, Kampung Haji Indonesia Segera Terwujud

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 03 Juli 2025 |21:40 WIB
Pangeran MBS (kanan) setuju pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah. (Foto: Biro Pers Istana)
A
A
A

MAKKAH – Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) mendukung penuh rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Makkah, Arab Saudi. Dukungan ini muncul setelah pertemuan kenegaraan antara Pangeran MBS dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Al-Salam, Jeddah, Arab Saudi pada Rabu, 2 Juli 2025.

Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut. "Alhamdulillah Bapak Presiden Prabowo Subianto telah bertemu dengan pihak Kerajaan Arab Saudi, langsung diterima oleh putra mahkota Mohammed bin Salman," kata Menag Nasaruddin Umar di Makkah, Kamis (3/7/2025).

Menag Nasaruddin Umar bersalaman dengan Pangeran MBS. (Foto: Biro Pers Istana)

"Termasuk pendidikan dan kampung haji. Alhamdulillah Pangeran MBS mendukung penuh Kampung Haji Indonesia terealisasi sesegera mungkin," lanjut menteri berusia 66 tahun ini.

1. Bahas Teknis Realisasi Kampung Haji

Nasaruddin Umar bersama sejumlah petinggi negara, sudah bertemu beberapa pihak Arab Saudi. Pertemuan itu dilakukan untuk membahas realisasi kampung haji.

"Kemarin juga saya bersama Pak Menko Zulkifli Hasan serta Pak Menteri Investasi Rosan Roslani juga mendampingi Presiden Prabowo untuk bertemu mitra di Arab Saudi guna membicarakan terkait teknis realisasi Kampung Haji Indonesia," tegas Imam Besar Masjid Istiqlal ini.

"Selanjutnya, kami menunggu arahan Presiden Prabowo untuk merealisasikan rencana Kampung Haji Indonesia tersebut," lanjut Nasaruddin.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/398/3185891/wakil_menteri_haji_dan_umroh_dahnil_anzar-zMuY_large.jpg
Wamenhaj Pastikan Petugas Haji 2026 Tak Bakal Nebeng Naik Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/398/3182261/haji-BNMt_large.jpg
Jadwal Haji 2026: Pemberangkatan, Puncak Ibadah, hingga Pemulangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/398/3182088/haji-HSjU_large.jpg
Jamaah Haji 2026 Berangkat Mulai 22 April, Puncak Ibadah 26 Mei
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/398/3181898/petugas_haji-9O5j_large.jpg
Seleksi Petugas Haji Dibuka Bulan Ini, Bimtek Januari-Februari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/398/3181490/wamenag_bertemu_menhaj-ORdn_large.jpeg
Wamenag Bertemu Menhaj Bahas Transisi Penyelenggaraan Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/398/3180493/haji-gq9F_large.jpg
Masa Tinggal Jamaah Haji 41 Hari Dinilai Terlalu Lama, DPR Sebut 30 Hari Cukup
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement