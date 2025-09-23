Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

5 Azab Orang Selingkuh, Hidup Tak Tenang hingga Tertular Penyakit Seksual

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 23 September 2025 |16:53 WIB
5 Azab Orang Selingkuh, Hidup Tak Tenang hingga Tertular Penyakit Seksual
5 Azab Orang Selingkuh, Hidup Tak Tenang hingga Tertular Penyakit Seksual (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Azab orang selingkuh patut diketahui umat Islam. Hal ini agar dapat menghindari perbuatan buruk tersebut. 

Selingkuh dapat membawa musibah dalam kehidupan berumah tangga. Janji setia sehidup semati yang diucap saat ijab kabul bisa bubar di tengah jalan akibat perselingkuhan. 

Selingkuh merupakan dosa besar. Itu karena dalam selingkuh terkandung pelanggaran, seperti khianat, curang, dusta, zina, serta tabzir.

Dalam Alquran disebutkan, zina termasuk salah satu doza besar. 

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

" Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." (QS Al Isra: 32) 

Akibat dosa zina selingkuh, para pelakunya akan mendapat hukuman atau azab di dunia. Berikut 5 azab orang selingkuh, sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Ummi Saroh, Selasa (23/9/2025): 

1. Tertular Penyakit Seksual

Orang yang selingkuh cenderung berbuat zina. Dari mulai zina mata hingga hubungan seksual. Hal itu tentu sangat berisiko terhadap penularan penyakit seksual, karena kerap bergonta-ganti pasangan tanpa adanya ikatan sah di dalamnya.

2. Dibenci 

Perselingkuhan merupakan hal yang dibenci bagi semua orang. Bahkan seseorang yang selingkuh, sebenarnya sebenarnya menyadari dan tidak mau diselingkuhi. Namun, karena godaan setan, ia menjadi selingkuh. 

3. Hidup Tak Tenang

Seseoang yang berselingkuh akan merasa tidak tenang dalam hidupnya. Itu karena akan dihantui rasa bersalah. Belum lagi harus menyembunyikan perselingkuhannya tersebut. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Zina Perselingkuhan Selingkuh Azab
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/612/3183371//selingkuh-so8t_large.jpg
Viral! Suami di Sragen Nekat Hancurkan Rumah Pakai Ekskavator Karena Istri Selingkuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/33/3183427//chris_evans-6uFS_large.JPG
Heboh Chris Evans Diduga Selingkuh usai Istri Melahirkan Anak Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/65/3183281//bravy-sZSo_large.jpg
Riwayat Pendidikan DJ Bravy, Lulusan Desain Komunikasi Visual yang Selingkuh Jelang Erika Carlina Lahiran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/612/3183212//lintang-PM6G_large.jpg
Profil dan Potret Lintang Raizha, Sosok Wanita yang Bantah Selingkuh dengan DJ Bravy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/612/3182981//jennifer-PILg_large.jpg
Jennifer Coppen Tak Mau Dijodohkan dengan Na Daehoon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/330/3182415//ilustrasi-UOIN_large.jpg
Perselingkuhan dalam Pandangan Islam: Pengkhianatan dan Pemberontakan Terhadap Rumah Tangga
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement