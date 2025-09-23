5 Azab Orang Selingkuh, Hidup Tak Tenang hingga Tertular Penyakit Seksual

5 Azab Orang Selingkuh, Hidup Tak Tenang hingga Tertular Penyakit Seksual (Ilustrasi/Freepik)

JAKARTA - Azab orang selingkuh patut diketahui umat Islam. Hal ini agar dapat menghindari perbuatan buruk tersebut.

Selingkuh dapat membawa musibah dalam kehidupan berumah tangga. Janji setia sehidup semati yang diucap saat ijab kabul bisa bubar di tengah jalan akibat perselingkuhan.

Selingkuh merupakan dosa besar. Itu karena dalam selingkuh terkandung pelanggaran, seperti khianat, curang, dusta, zina, serta tabzir.

Dalam Alquran disebutkan, zina termasuk salah satu doza besar.

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

" Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." (QS Al Isra: 32)

Akibat dosa zina selingkuh, para pelakunya akan mendapat hukuman atau azab di dunia. Berikut 5 azab orang selingkuh, sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Ummi Saroh, Selasa (23/9/2025):

1. Tertular Penyakit Seksual

Orang yang selingkuh cenderung berbuat zina. Dari mulai zina mata hingga hubungan seksual. Hal itu tentu sangat berisiko terhadap penularan penyakit seksual, karena kerap bergonta-ganti pasangan tanpa adanya ikatan sah di dalamnya.

2. Dibenci

Perselingkuhan merupakan hal yang dibenci bagi semua orang. Bahkan seseorang yang selingkuh, sebenarnya sebenarnya menyadari dan tidak mau diselingkuhi. Namun, karena godaan setan, ia menjadi selingkuh.

3. Hidup Tak Tenang

Seseoang yang berselingkuh akan merasa tidak tenang dalam hidupnya. Itu karena akan dihantui rasa bersalah. Belum lagi harus menyembunyikan perselingkuhannya tersebut.