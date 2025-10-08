Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Larangan untuk Wanita selama Masa Iddah, Apa Saja?

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 08 Oktober 2025 |11:34 WIB
Larangan untuk Wanita selama Masa Iddah, Apa Saja?
Larangan untuk Wanita selama Masa Iddah, Apa Saja? (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Ada sejumlah larangan untuk wanita selama masa iddah. Larangan tersebut berlaku baik bagi wanita yang ditinggal mati suaminya maupun karena perceraian. 

1. Masa Iddah

Masa iddah merupakan waktu menunggu bagi seorang istri yang berpisah dengan suaminya, baik karena sang suami meninggal atau perceraian.

Soal masa iddah ini tercantum dalam Alquran. Allah SWT berfirman : 

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Latin: Wal-muṭallaqātu yatarabbaṣna bi`anfusihinna ṡalāṡata qurū`, wa lā yaḥillu lahunna ay yaktumna mā khalaqallāhu fī ar-ḥāmihinna ing kunna yu`minna billāhi wal-yaumil-ākhir, wa bu'ụlatuhunna aḥaqqu biraddihinna fī żālika in arādū iṣlāḥā, wa lahunna miṡlullażī 'alaihinna bil-ma'rụfi wa lir-rijāli 'alaihinna darajah, wallāhu 'azīzun ḥakīm

Artinya: "Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Mahabijaksana" (QS. Al-Baqarah: 228).

Selain itu, dalam Alquran juga disebutkan iddah bagi wanita yang ditinggal suaminya wafat. 

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat." (QS Al-Baqarah ayat 234)

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Perceraian Masa Iddah Iddah
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/612/3184365//marissa-wOVF_large.jpg
Profil dan Potret Marissa Anita yang Tiba-tiba Gugat Cerai Suami Bule usai 17 Tahun Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/33/3184140//raisa-Zq05_large.jpg
Raisa Bantah Isu Orang Ketiga, Kuasa Hukum Sebut Komunikasi dengan Hamish Masih Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/614/3182784//wanita_sholat-F2xd_large.jpg
Janda Masih dalam Masa Iddah, Bolehkah Dilamar?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/612/3182268//pernikahan-t1KZ_large.jpg
Penyebab Pengantin Baru Tidak Bahagia di Awal Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/629/3180830//cerai-bXOI_large.jpg
Cara Mengatasi Konflik dalam Co-Parenting agar Anak Tetap Bahagia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/612/3180453//acha-uW3A_large.jpg
Pergulatan Batin Acha sebagai Wanita dan Ibu, Sebelum Hakim Jatuhkan Palu Sidang Cerai
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement