HOME MUSLIM TAUSYIAH

Bolehkah Pakai Sikincare saat Masa Iddah? 

Sagita Rahma Hayati , Jurnalis-Rabu, 23 Juli 2025 |18:43 WIB
Bolehkah Pakai Sikincare saat Masa Iddah? 
Bolehkah Pakai Sikincare saat Masa Iddah?  (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Masa iddah merupakan waktu tunggu yang wajib dijalani seorang perempuan setelah berpisah dari suaminya. Baik berpisah karena perceraian maupun ditinggal wafat. 

Masa ini bukan hanya perihal durasi, melainkan mengandung ketentuan hukum yang mencerminkan penghormatan terhadap ikatan pernikahan yang telah terjalin.

Dikutip dari NU Online, Rabu (23/7/2025), perempuan yang menjalani iddah akibat wafatnya suami memiliki kewajiban menjalankan ihdad, yaitu larangan berhias atau mengenakan segala bentuk perhiasan. Ini merujuk pada sabda Nabi SAW:

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Artinya: “Tidak halal bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berihdād atas orang yang meninggal lebih dari tiga hari, kecuali atas suami selama empat bulan sepuluh hari,” (HR al-Bukhari).

Para ulama menjelaskan, yang termasuk dalam larangan berhias ini antara lain memakai pakaian mencolok, memakai wewangian, dan berdandan dengan make-up. 

Hal ini juga ditegaskan Abu Ishaq as-Syirazi, yang menyatakan ihdad berarti meninggalkan hal-hal yang dapat mengundang syahwat atau perhatian lawan jenis.

الإحداد ترك الزينة وما يدعوا إلى المباشرة، ويجب ذلك في عدة الوفاة   

Artinya: “Ihdad adalah meninggalkan segala bentuk perhiasan dan hal-hal yang dapat mengundang hasrat untuk bersentuhan. Perbuatan ini wajib dilakukan oleh perempuan yang sedang menjalani masa iddah karena wafatnya suami.” (Al-Muhadzab, [Beirut, Darul Kutub Ilmiah: t,t,] jilid III, halaman 129)

Lantas, bolehkah pakai skincare saat sedang Masa Iddah? berikut penjelasannya yang telah Okezone himpun:

Skincare merupakan serangkaian perawatan kulit yang bertujuan untuk menjaga kebersihan, kesehatan, serta kelembapan kulit wajah. 

Produk yang umum digunakan meliputi sabun muka, toner, pelembap, sunscreen, hingga serum yang mengandung bahan aktif seperti vitamin C, retinol, dan niacinamide. Aktivitas ini dilakukan bukan untuk berhias, melainkan merawat dan melindungi kulit dari kerusakan.

Mengutip penjelasan dari NU Online, dalam konteks fiqih, penggunaan skincare tidak termasuk dalam kategori berhias (az-zinah) selama produk yang digunakan tidak memberikan efek seperti make-up atau kilau mencolok yang bisa menarik perhatian lawan jenis.

Ditegaskan oleh Imam al-Qulyubi dalam Hasyiyah al-Qulyubi wa ‘Umairah, perempuan dalam masa ihdad tetap diperbolehkan untuk membersihkan diri, seperti mandi, menyisir rambut, mencukur bulu, dan memotong kuku, selama hal tersebut tidak melanggar batasan keluar rumah secara tidak sah.

Senada dengan itu, Syekh Zakariya al-Anshari dalam Asnal Mathalib juga menjelaskan bahwa tindakan menjaga kebersihan tubuh selama masa iddah tetap diperbolehkan karena tidak dianggap sebagai berhias. 

Karena itu, penggunaan skincare untuk tujuan kebersihan dan perawatan kulit masuk dalam kategori yang dibolehkan.

 

1 2
