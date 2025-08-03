Inilah Arti Allahumma Barik dan Waktu yang Tepat Mengucapkannya

Inilah Arti Allahumma Barik dan Waktu yang Tepat Mengucapkannya (Ilustrasi/About Islam)

JAKARTA – Ucapan “Allahumma Barik” sering terdengar dalam percakapan sehari-hari umat Islam. Meski singkat, isinya mengandung doa.

Namun, tidak semua orang memahami makna sebenarnya dan kapan sebaiknya ungkapan ini digunakan.

1. Allahuma Barik

Kalimat ini berasal dari bahasa Arab. “Allahumma” berarti “Ya Allah”. Sementara “Barik” berasal dari kata “barakah”, yang berarti keberkahan.

Dengan demikian, “Allahumma Barik” berarti “Ya Allah, limpahkanlah keberkahan.”

Menurut Imam Al-Ghazali, keberkahan (barakah) diartikan sebagai bertambahnya kebaikan.

Tafsir oleh para ulama berkah sebagai sesuatu melimpah dan berlimpah ruah, mencakup berbagai bentuk anugerah baik yang bersifat lahiriah maupun batiniah. Hal ini seperti rasa aman, ketentraman jiwa, kesehatan, rezeki, keturunan, hingga panjang usia.

2. Waktu yang Dianjurkan untuk Mengucapkan “Allahumma Barik”

Berikut beberapa situasi yang tepat untuk mengucapkannya, sebagaimana dihimpun Okezone:

1. Mencegah hasad dan dampak ‘Ain

Salah satu alasan utama Nabi menganjurkan kita mengucapkan “Allahumma Barik” saat melihat sesuatu menakjubkan untuk menghindari penyakit hati seperti iri (hasad) dan dampak buruk pandangan mata (‘ain).