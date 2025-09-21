Berbakti pada Orangtua: Kunci Ridha Allah dan Keberkahan Hidup

JAKARTA - Umat Islam wajib berbakti kepada orangtua. Karena itu, jangan sampai durhaka terhadap orangtua karena dosanya yang besar.

Anggota Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Talqis Nurdianto, menegaskan pentingnya birrul walidain (berbakti kepada orang tua) sebagai salah satu kewajiban utama kaum muslim. Ia menyandingkannya dengan ketaatan kepada Allah SWT dalam Alquran, khususnya Surah Al-Isra ayat 23.

Ia menjelaskan, durhaka kepada orang tua, seperti membuat mereka menangis melalui kekerasan verbal, fisik, atau psikis, adalah dosa besar. Balasannya dipercepat oleh Allah SWT di dunia.

“Anak yang durhaka tidak akan hidup tenang. Hartanya mungkin banyak, tapi keberkahannya dicabut, hidupnya ambyar,” ujar Talqis, melansir laman Muhammadiyah, Minggu (21/9/2025).

Ia mengutip hadis riwayat Imam Bukhari bahwa dosa durhaka kepada orang tua dan memutus silaturahmi akan disegerakan azabnya di dunia.

Talqis menyoroti beberapa bentuk kedurhakaan, seperti membantah orang tua, menghina, atau mengancam mereka. Semuanya bertentangan dengan perintah Allah SWT untuk berbuat baik kepada orangtua.

Ia mengutip Surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi:



“Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.”

Talqis menegaskan, berbakti kepada orang tua memiliki kedudukan setara dengan ibadah kepada Allah. Ini menjadikannya salah satu amalan paling mulia setelah sholat wajib. Ia juga menekankan pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak agar terhindar dari sifat durhaka.

Talqis menyebutkan beberapa faktor yang memengaruhi perilaku durhaka, seperti kebodohan anak terhadap ilmu agama, sifat egois dan sombong, pengaruh lingkungan yang buruk, serta pola asuh orang tua yang keliru, baik terlalu keras maupun memanjakan.

“Anak yang membantu pekerjaan rumah sejak kecil cenderung lebih sukses saat dewasa karena mereka belajar tanggung jawab dan keterampilan hidup,” ungkapnya.