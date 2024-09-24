Diajarkan Nabi Muhammad, Ini 4 Cara Berbakti kepada Orangtua

DIAJARKAN Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam, berikut ini 4 cara berbakti kepada orangtua. Berbakti kepada kedua orangtua merupakan kewajiban setiap anak.

Pasalnya di dalam perbuatan mulia berbakti kepada orangtua ini terdapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu caranya adalah dengan memberikan uang atau harta yang dimiliki.

"Berbicara dengan mereka dengan dengan akhlak terbaik, memperlakukan mereka dengan dengan curahan cinta, memberikan mereka dari yang paling baik, hadir sebagai anak yang paling sabar terhadap keduanya, walaupun semua itu tidak akan pernah sebanding dengan ketulusan kedua orangtua kita," ungkap Wakil Ketua Majelis Dakwah dan Pendidikan Islam (Madani) Ustadz Ainul Yaqin saat dihubungi Okezone beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan, memuliakan orangtua pahalanya sangat besar. Kemudian ada beberapa keutamaan lainnya, yaitu:

1. Berikan harta

Jika Ingin sukses dan kaya raya jadikan orangtu sebagai raja. Berikan mereka harta, uang, dan kehormatan. Hal ini dikarenakan sebagai tanda bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِى رِزْقِهِ، وَيَنْسَأَ لَهُ فِى أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

Artinya: "Barang siapa yang suka diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi." (Hadits Riwayat Bukhari 7/72, Muslim: 2557, Abu Dawud: 1693)

"Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan balasan yang lebih baik, rezeki lebih baik, melimpah, berikut umur panjang yang berkah dalam ibadah," terang Ustadz Ainul Yaqin.

2. Memuliakan

Cari ridho Allah Subhanahu wa Ta'la dengan memuliakan kedua orangtua. "Banyak anak kesusahan sebab membuat orangtuanya susah. Jika ingin dimudahkan Allah, buat orangtuamu cinta dan ridho kepadamu, sebab doa orangtua adalah mustajabah," ujarnya.

Rasulullah Shalallahu alaihi wassallam bersabda:

عَنْ عَبْدُ الله بن عَمْرٍو رضي الله عنهما قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: رِضَى اللهُ فى رِضَى الوَالِدَيْنِ و سَخَطُ الله فى سَخَطُ الوَالِدَيْنِ ( اخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم)

Artinya: "Dari Abdullah bin ‘Amrin bin Ash radhiyallahu anhu ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wassallam telah bersabda, 'Keridhoaan Allah itu terletak pada keridhoan orangtua, dan murka Allah itu terletak pada murka orangtua'." (HR Tirmidzi)