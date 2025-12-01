Ini Cara Daftar Petugas Kesehatan Haji 2026

JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI telah membuka seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) untuk formasi petugas kesehatan tahun 1447 H/2026 M. Pendaftaran dibuka secara resmi sejak 27 November 2025 dan akan ditutup pada 3 Desember 2025.

Berikut cara mendaftar petugas kesehatan haji 2026, sebagaimana dilansir dari laman Instagram resmi Kemenhaj RI.

Portal dan Link Pendaftaran Resmi

Pendaftaran bisa dilakukan melalui situs https://petugas.haji.go.id

Klik tab khusus: Pendaftaran Petugas Kesehatan

Formasi Petugas Kesehatan Haji 2026

Kemenhaj membuka rekrutmen untuk berbagai profesi kesehatan, antara lain:

Dokter

Dokter Umum

Dokter Gigi

Dokter Spesialis Anestesi

Dokter Spesialis Bedah Umum

Dokter Spesialis Emergency Medicine

Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah

Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi

Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa

Dokter Spesialis Saraf

Dokter Spesialis Paru

Dokter Spesialis Penyakit Dalam

Tenaga Kesehatan Lainnya