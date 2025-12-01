JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI telah membuka seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) untuk formasi petugas kesehatan tahun 1447 H/2026 M. Pendaftaran dibuka secara resmi sejak 27 November 2025 dan akan ditutup pada 3 Desember 2025.
Berikut cara mendaftar petugas kesehatan haji 2026, sebagaimana dilansir dari laman Instagram resmi Kemenhaj RI.
Portal dan Link Pendaftaran Resmi
- Pendaftaran bisa dilakukan melalui situs https://petugas.haji.go.id
- Klik tab khusus: Pendaftaran Petugas Kesehatan
Formasi Petugas Kesehatan Haji 2026
Kemenhaj membuka rekrutmen untuk berbagai profesi kesehatan, antara lain:
Dokter
- Dokter Umum
- Dokter Gigi
- Dokter Spesialis Anestesi
- Dokter Spesialis Bedah Umum
- Dokter Spesialis Emergency Medicine
- Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah
- Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi
- Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa
- Dokter Spesialis Saraf
- Dokter Spesialis Paru
- Dokter Spesialis Penyakit Dalam
Tenaga Kesehatan Lainnya