HOME MUSLIM HAJI & UMROH

Ini Cara Daftar Petugas Kesehatan Haji 2026

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |13:46 WIB
Ini Cara Daftar Petugas Kesehatan Haji 2026
Pendaftaran PPIH Petugas Kesehatan.
JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI telah membuka seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) untuk formasi petugas kesehatan tahun 1447 H/2026 M. Pendaftaran dibuka secara resmi sejak 27 November 2025 dan akan ditutup pada 3 Desember 2025.

Berikut cara mendaftar petugas kesehatan haji 2026, sebagaimana dilansir dari laman Instagram resmi Kemenhaj RI.

Portal dan Link Pendaftaran Resmi

  • Pendaftaran bisa dilakukan melalui situs https://petugas.haji.go.id
  • Klik tab khusus: Pendaftaran Petugas Kesehatan

Formasi Petugas Kesehatan Haji 2026

Kemenhaj membuka rekrutmen untuk berbagai profesi kesehatan, antara lain:

Dokter

  • Dokter Umum
  • Dokter Gigi
  • Dokter Spesialis Anestesi
  • Dokter Spesialis Bedah Umum
  • Dokter Spesialis Emergency Medicine
  • Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah
  • Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi
  • Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa
  • Dokter Spesialis Saraf
  • Dokter Spesialis Paru
  • Dokter Spesialis Penyakit Dalam

Tenaga Kesehatan Lainnya

Wamenhaj Sebut Petugas Haji Harus Siap Mental: 55 Ribu Jamaah Lulusan SD, 170 Ribu Risti
Daftar Haji 2026 Kemungkinan Berangkat Tahun Berapa?
Arab Saudi Resmi Tetapkan Pembatasan Akses ke Kota Makkah
Petugas Haji Mulai Berangkat ke Arab Saudi Pertengahan April 2026
Konflik di Timteng, Kemenhaj Minta Haji Khusus Gunakan Penerbangan Langsung ke Arab Saudi
Kemenhaj: 28.170 Jemaah Umrah Telah Pulang ke Indonesia Sejak Perang di Iran Pecah
