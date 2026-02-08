Advertisement
SERBA SERBI MUSLIM

Makna dan Amalan Tarhib Ramadan, Bekal Menyambut Puasa 2026

Rahman Asmardika-Minggu, 08 Februari 2026 |16:45 WIB
Makna dan Amalan Tarhib Ramadan, Bekal Menyambut Puasa 2026
Ilustrasi.
JAKARTA – Menyambut datangnya Ramadan, berbagai kegiatan tarhib Ramadan kerap digelar untuk menyambut bulan suci umat Islam. Meski istilah tarhib cukup familiar di kalangan umat Islam, banyak yang belum mengetahui maknanya, terutama dalam konteks menyambut bulan suci Ramadan.

Makna Tarhib Ramadan

Tarhib Ramadan merupakan tradisi menyambut bulan suci dengan sukacita, kelapangan hati, dan kesiapan spiritual. Istilah ini berasal dari bahasa Arab tarhib (تَرْحِيْبٌ), yang secara etimologis berarti menyambut, mendorong, atau mengajak dengan keramahan dan semangat.

Tradisi ini mirip dengan marhaban, tetapi lebih menekankan pada persiapan ibadah mendalam menjelang puasa. Tarhib Ramadan dilakukan melalui peningkatan ibadah seperti doa, zikir, dan amal saleh. Tujuannya mempererat hubungan dengan Allah SWT serta membangkitkan semangat umat Islam.

 

