Seperti Indonesia, Negara-Negara Ini Juga Memulai Ramadhan 1447 H pada 19 Februari

JAKARTA – Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) telah memulai ibadah Ramadhan pada Rabu, (18/2/2026) setelah bulan sabit penanda hilal terlihat. Namun, sejumlah negara lain di Timur Tengah, Afrika Utara, Asia, dan Eropa telah mengumumkan bahwa Ramadhan 1447 Hijriah/2026 Masehi akan dimulai pada Kamis, (19/2/2026).

Indonesia menjadi salah satu negara yang mengonfirmasi awal Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada 19 Februari 2026.

Di banyak negara, Ramadhan ditentukan oleh kalender Hijriah sehingga cenderung bergeser setiap tahun dan memerlukan peran para ahli pengamatan bulan. Mereka harus mencoba melihat bulan sabit yang menandai awal bulan baru setelah matahari terbenam pada hari ke-29 bulan Sya'ban.

Bulan sabit yang baru tampak sebagai lengkungan yang sangat tipis, dengan ujungnya mengarah ke atas dan sedikit condong ke selatan. Jika bulan sabit terlihat, Ramadhan dimulai pada hari berikutnya. Jika tidak, bulan Sya'ban genap berlangsung selama 30 hari.