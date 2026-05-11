Apakah Boleh Menggabungkan Aqiqah dengan Kurban? Ini Penjelasannya

JAKARTA - Menjelang Iduladha, sering kali muncul pertanyaan klasik di tengah masyarakat: "Bolehkah niat kurban digabung sekaligus dengan aqiqah dalam satu hewan sembelihan?" Pertanyaan ini wajar muncul, terutama bagi orang tua yang baru saja dikaruniai anak namun ingin tetap menunaikan ibadah kurban di bulan Zulhijah.

Dalam tradisi Islam di Indonesia, pandangan mengenai hal ini sangat dipengaruhi oleh ijtihad para ulama, termasuk organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan fatwa-fatwa yang dirujuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Berikut adalah rangkuman penjelasannya

1. Pandangan Nahdlatul Ulama (NU) dan Mazhab Syafi'i

Secara umum, mayoritas warga NU merujuk pada Mazhab Syafi'i. Dalam pandangan hukum ini, aqiqah dan kurban dianggap sebagai dua ibadah yang memiliki tujuan dan sebab yang berbeda (tamyiz).

Pemisahan Niat: Aqiqah adalah ibadah sebagai bentuk syukur atas kelahiran anak, sedangkan kurban adalah ibadah tahunan untuk memperingati peristiwa Nabi Ibrahim AS dan mendekatkan diri kepada Allah di hari Iduladha.

Hukumnya: Ulama Syafi'iyah cenderung berpendapat bahwa satu hewan (kambing) tidak bisa diniatkan untuk dua ibadah sekaligus. Jadi, jika Anda menyembelih satu ekor kambing, Anda harus memilih salah satu: untuk aqiqah saja atau kurban saja.

Namun, jika hewan yang disembelih adalah sapi atau unta yang diperuntukkan bagi tujuh orang, maka diperbolehkan membagi jatah. Misalnya, dalam satu sapi, lima bagian untuk kurban dan dua bagian untuk aqiqah.

2. Pandangan Muhammadiyah

Muhammadiyah, melalui Majelis Tarjih dan Tajdid, memiliki pandangan yang lebih terbuka terhadap kemungkinan penggabungan ini (tasyrik). Dalam beberapa literatur dan tanya jawab keagamaan, Muhammadiyah menekankan pada kemudahan dalam menjalankan ibadah selama ada dasar yang kuat.

Persamaan Esensi: Sebagian ulama yang dirujuk Muhammadiyah berpendapat bahwa kurban dan aqiqah sama-sama merupakan ibadah menyembelih hewan sebagai bentuk taqarrub (pendekatan diri) kepada Allah.