Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Nahdlatul Ulama Tetapkan 1 Safar 1448 H Jatuh pada 16 Juli 2026

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 16 Juli 2026 |12:29 WIB
Nahdlatul Ulama Tetapkan 1 Safar 1448 H Jatuh pada 16 Juli 2026
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU) menetapkan awal bulan Safar 1448 H jatuh pada Kamis 16 Juli 2026 M. Penetapan tersebut didasarkan pada hasil rukyatul hilal yang menunjukkan hilal terlihat di sejumlah lokasi pemantauan di Indonesia.

"Awal bulan Safar 1448 H bertepatan dengan Kamis Wage, 16 Juli 2026 M (mulai malam Kamis), atas dasar rukyah," demikian tertulis dalam Pengumuman Nomor 038/LF-PBNU/VII/2026 yang diterbitkan pada Rabu (15/7/2026).

LF PBNU menjelaskan, rukyatul hilal dilaksanakan pada Rabu Pon, 29 Muharram 1448 H atau bertepatan dengan 15 Juli 2026 M di berbagai titik pemantauan. Dari hasil rukyat tersebut, beberapa lokasi melaporkan berhasil melihat hilal.

"Telah dilaporkan penyelenggaraan rukyatul hilal pada Rabu Pon, 29 Muharram 1448 H/15 Juli 2026 M. Laporan tiap lokasi rukyat yang menyelenggarakan rukyatul hilal pada saat ini terlampir. Terdapat beberapa lokasi yang melihat hilal," demikian bunyi pengumuman tersebut, sebagaimana dilansir NU Online.

Berdasarkan data hisab, pada Rabu 15 Juli 2026, tinggi hilal di markaz Jakarta, Gedung PBNU, mencapai 12 derajat 31 menit, dengan elongasi 14 derajat 43 menit, dan lama hilal berada di atas ufuk selama 26 menit 44 detik. Sementara itu, ijtimak (konjungsi) terjadi pada Selasa 14 Juli 2026, pukul 16.44.53 WIB.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/12/337/3229573//nahdlatul_ulama-CbJ9_large.jpg
Kepemimpinan NU antara Tradisi Keulamaan dan Tantangan Modernitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/25/337/3226496//nahdlatul_ulama-3rmb_large.jpg
Elite NU dan Politik Praktis: Negosiasi Kepentingan dalam Ruang Demokrasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/23/337/3226107//presiden_prabowo_subianto-JXFB_large.jpg
Prabowo di Hadapan Warga Nahdliyin: Kalau Belajar Politik, Harusnya dari NU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/23/337/3226089//presiden_prabowo_subianto-nexP_large.jpg
Prabowo Berkelakar di Munas NU: di Istana Ulama Patuh pada Saya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/340/3222159//halaqoh_nasional_boyolali-aRlb_large.jpg
Jelang Muktamar Ke-35 NU, Halaqoh Nasional Boyolali Rumuskan 9 Seruan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/337/3218043//kh_abdul_muhaimin-l69m_large.jpeg
KH Abdul Muhaimin Soroti Arah dan Peran PBNU di Tengah Dinamika Umat
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement