Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

3 Amalan yang Dianjurkan di Bulan Safar

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |11:48 WIB
3 Amalan yang Dianjurkan di Bulan Safar
3 Amalan di Bulan Safar: Raih Berkah dan Keutamaan
A
A
A

JAKARTA - Ada sejumlah amalan yang bisa dikerjakan kaum muslim pada bulan Safar. Amalan ini dianjurkan agar bisa lebih dekat kepada Sang Pencipta. 

Safar merupakan bulan kedua dalam kalender Hijriah. Pada bulan Safar ini, ada sejumlah amalan sunnah yang bisa dilaksanakan umat Islam sehingga bisa meningkatkan ketakwaan.

Berikut 3 amalan yang bisa dikerjakan saat Safar, sebagaimana dihimpun Okezone, Kamis (7/8/2025): 

1. Puasa Ayyamul Bidh

Amalan yang sangat dianjurkan pada bulan Safar adalah menjalankan puasa ayyamul bidh. Puasa ini dikerjakan tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Hijriyah. 

Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Dzar:

يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ

"Wahai Abu Dzar, jika engkau ingin berpuasa tiga hari setiap bulannya, maka berpuasalah pada tanggal 13, 14, dan 15 dari bulan Hijriyah."

Selain itu, dalam hadits lain yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda

أَوْصَانِى خَلِيلِى بِثَلاَثٍ لاَ أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ صَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَصَلاَةِ الضُّحَى ، وَنَووْمٍ عَلَى وِتْرٍ

"Kekasihku (Rasulullah SAW) mewasiatkan kepadaku tiga nasihat yang tidak akan aku tinggalkan hingga aku mati, yaitu berpuasa tiga hari setiap bulan, mengerjakan shalat Dhuha, dan mengerjakan shalat Witir sebelum tidur."

2. Sedekah

Amalan lainnya yang dianjurkan dikerjakan saat bulan Safar adalah sedekah. Sedekah merupakan salah satu ibadah yang paling dicintai Allah SWT dan memiliki banyak keutamaan, baik bagi pemberi maupun penerima.

Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى رَبِّكُمْ قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا وَبَادِرُوا إِلَيْهِ بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَصِلُوا الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنكُمْ بِكَثْرَةِ ذِكْرِكُمْ وَبِكَثْرَةِ الصَّدَقَةِ فِي السِّرِّ، وَالْعَلَانِيَّةِ، تُؤْجَرُوا، وَتُنْصَرُوا، وَتُرْزَقُوا

"Wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Tuhan kalian sebelum kalian mati. Bersegeralah kembali kepada-Nya dengan amal-amal saleh, sambunglah hubungan antara Tuhan dan kalian dengan memperbanyak dzikir dan sedekah baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, niscaya kalian akan diberi pahala, ditolong, dan diberi rezeki."

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/614/3181835//alquran-C57j_large.jpg
Bacaan Surat Yasin Ayat 38: Arab, Latin, dan Terjemahannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/618/3181469//puasa-QwUG_large.jpg
Jadwal Puasa Ayyamul Bidh November 2025 Lengkap dengan Bacaan Doanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/330/3180877//sholat-4tWH_large.jpg
4 Teladan Nabi Bungkam Orang Malas Ibadah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/614/3180844//sholat-MjQr_large.jpg
Ragu Sudah Baca Al Fatihah, Sholat Perlu Diulang? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/614/3180829//doa-pxhq_large.jpg
Kisah saat Rezeki Datangi Pemiliknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/614/3180389//zakat-ZQmy_large.jpg
Dana Zakat Diberikan ke Nonmuslim, Bolehkah?
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement