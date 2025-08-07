3 Amalan yang Dianjurkan di Bulan Safar

JAKARTA - Ada sejumlah amalan yang bisa dikerjakan kaum muslim pada bulan Safar. Amalan ini dianjurkan agar bisa lebih dekat kepada Sang Pencipta.

Safar merupakan bulan kedua dalam kalender Hijriah. Pada bulan Safar ini, ada sejumlah amalan sunnah yang bisa dilaksanakan umat Islam sehingga bisa meningkatkan ketakwaan.

Berikut 3 amalan yang bisa dikerjakan saat Safar, sebagaimana dihimpun Okezone, Kamis (7/8/2025):

1. Puasa Ayyamul Bidh

Amalan yang sangat dianjurkan pada bulan Safar adalah menjalankan puasa ayyamul bidh. Puasa ini dikerjakan tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Hijriyah.

Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Dzar:

يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ

"Wahai Abu Dzar, jika engkau ingin berpuasa tiga hari setiap bulannya, maka berpuasalah pada tanggal 13, 14, dan 15 dari bulan Hijriyah."

Selain itu, dalam hadits lain yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda

أَوْصَانِى خَلِيلِى بِثَلاَثٍ لاَ أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ صَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَصَلاَةِ الضُّحَى ، وَنَووْمٍ عَلَى وِتْرٍ

"Kekasihku (Rasulullah SAW) mewasiatkan kepadaku tiga nasihat yang tidak akan aku tinggalkan hingga aku mati, yaitu berpuasa tiga hari setiap bulan, mengerjakan shalat Dhuha, dan mengerjakan shalat Witir sebelum tidur."

2. Sedekah

Amalan lainnya yang dianjurkan dikerjakan saat bulan Safar adalah sedekah. Sedekah merupakan salah satu ibadah yang paling dicintai Allah SWT dan memiliki banyak keutamaan, baik bagi pemberi maupun penerima.

Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى رَبِّكُمْ قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا وَبَادِرُوا إِلَيْهِ بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَصِلُوا الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنكُمْ بِكَثْرَةِ ذِكْرِكُمْ وَبِكَثْرَةِ الصَّدَقَةِ فِي السِّرِّ، وَالْعَلَانِيَّةِ، تُؤْجَرُوا، وَتُنْصَرُوا، وَتُرْزَقُوا

"Wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Tuhan kalian sebelum kalian mati. Bersegeralah kembali kepada-Nya dengan amal-amal saleh, sambunglah hubungan antara Tuhan dan kalian dengan memperbanyak dzikir dan sedekah baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, niscaya kalian akan diberi pahala, ditolong, dan diberi rezeki."