Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Mitos-Mitos di Bulan Safar dan Penjelasannya dalam Islam

Jovita Sheria Dennies , Jurnalis-Minggu, 03 Agustus 2025 |12:57 WIB
Mitos-Mitos di Bulan Safar dan Penjelasannya dalam Islam
Mitos-Mitos di Bulan Safar dan Penjelasannya dalam Islam (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Sesuai dengan kalender Hijriah dari Kementerian Agama, 1 Safar 1447 H jatuh pada hari Sabtu, 26 Juli 2025. 

Setiap bulan Safar tiba dalam kalender Hijriah, sebagian umat Islam masih meyakini bulan ini membawa kesialan, musibah, bahkan pantangan melangsungkan pernikahan atau memulai usaha.

Mitos tersebut terus bertahan, meski ajaran Islam secara tegas membantah anggapan tersebut.

Berikut sejumlah mitos populer seputar Bulan Safar:

1. Bulan Safar Membawa Kesialan

Banyak orang percaya bulan Safar dipenuhi dengan malapetaka dan musibah. Oleh karena itu, mereka menghindari kegiatan penting seperti pernikahan, pindah rumah, atau memulai bisnis.

Faktanya dalam Islam, tidak ada bulan yang dianggap sial.

Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu’alaihi wa sallam bersabda :

لا عَدْوَى ولا طِيَرَةَ، ولا هامَةَ ولا صَفَرَ

“Tidak ada penyakit menular, tidak ada dampak dari thiyarah (anggapan sial), tidak ada kesialan karena burung hammah, tidak ada kesialan para bulan Shafar” (HR. Bukhari no. 5757, Muslim no.2220).

2. Rabu Terakhir Bulan Safar Hari Paling Sial

Mitos ini menyebutkan 320.000 bencana turun pada hari Rabu terakhir bulan Safar. Dkenal dengan sebutan Rebo Wekasan.

Melansir laman NU, pada Muktamar Ke-3 Nahdlatul Ulama diputuskan menolak kepercayaan terhadap adanya hari sial. Keputusan ini merujuk pendapat Syekh Ibnu Hajar al-Haitamy yang tercantum dalam karya Al-Fatawa al-Haditsiyah.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/330/3180877//sholat-4tWH_large.jpg
4 Teladan Nabi Bungkam Orang Malas Ibadah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/614/3180844//sholat-MjQr_large.jpg
Ragu Sudah Baca Al Fatihah, Sholat Perlu Diulang? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/614/3180829//doa-pxhq_large.jpg
Kisah saat Rezeki Datangi Pemiliknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/614/3180389//zakat-ZQmy_large.jpg
Dana Zakat Diberikan ke Nonmuslim, Bolehkah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/614/3180373//sholat-9bpl_large.jpg
Pejamkan Mata saat Sholat, Bagaimana Hukumnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/330/3179974//doa-3wMe_large.jpg
6 Hikmah Doa yang Belum Terkabul, Tunggu Momen yang Tepat
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement