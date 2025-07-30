Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Doa Awal Bulan Safar Lengkap dengan Latin dan Terjemahannya

Sagita Rahma Hayati , Jurnalis-Rabu, 30 Juli 2025 |12:00 WIB
Doa Awal Bulan Safar Lengkap dengan Latin dan Terjemahannya
Doa Awal Bulan Safar Lengkap dengan Latin dan Terjemahannya (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Doa awal bulan Safar lengkap dengan latin dan terjemahannya patut umat muslim amalkan agar memberikan keberkahan.

Bulan Safar

Awal bulan Safar 1447 H jatuh pada Sabtu, 26 Juli 2025. Bulan Safar merupakan bulan kedua dalam kalender Hijriah, setelah Muharram.

Nama "Safar" berasal dari kata sifr yang berarti kosong atau sepi. Hal ini merujuk pada kebiasaan masyarakat Arab dahulu yang meninggalkan rumah untuk berperang atau bepergian jauh pada bulan ini, sehingga suasana perkampungan menjadi sunyi.

Melansir NU Online, Rabu (30/7/2025) bahwasannya pada Rabu terakhir bulan Safar akan turun bencana besar. Begitu juga bencana yang akan dibagikan untuk sepanjang tahun akan turun pada hari itu.

Karena itu, barangsiapa yang menginginkan keselamatan dan perlindungan dari hal tersebut, hendaklah berdoa pada hari pertama bulan Safar. Demikian pula pada hari Rabu terakhir di bulan itu, sebagaimana penjelasan dalam kitab Kanzun Najah was Surur karya Syekh Abdul Hamid Muhammad Ali (Imam Masjidil Haram) berikut ini:
 
فَمَنْ أَرَادَ السَّلَامَةَ وَالْحِفْظَ مِنْ ذَلِكَ .. فَلْيَدْعُ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ صَفَرٍ، وَكَذَا فِي آخِرِ أَرْبِعَاءِ مِنْهُ بِهَذَا الدُّعَاءِ، فَمَنْ دَعَا بِهِ .. دَفَعَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْهُ شَرَّ ذَلِكَ الْبَلَاءِ. وَالدُّعَاءُ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْهُ هُوَ هَذَا

Halaman:
1 2 3
Topik Artikel :
islam safar Doa Bulan Safar
Telusuri berita muslim lainnya
