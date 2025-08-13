Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Niat Sholat Rebo Wekasan dengan Sunnah Mutlak, Ini Hukumnya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 13 Agustus 2025 |17:44 WIB
Niat Sholat Rebo Wekasan dengan Sunnah Mutlak, Ini Hukumnya
Sholat
A
A
A

JAKARTA - Rabu terakhir alias Rebo Wekasan bulan Safar jatuh pada 20 Agustus 2025. Bagi sebagian orang, hari tersebut diyakini sebagai waktu turunnya bala bencana. Karena itu, dianjurkan melakukan sejumlah amalan seperti sholat sunnah guna menghindari hal tersebut. 

1. Sholat Rebo Wekasan

Dalam I'anah at-Thalibin, Syekh Abu Bakar Syatha, menyampaikan berniat sholat Rebo Wekasan secara khusus tidak boleh. Itu karena ritual ibadah ini tidak memiliki pijakan dalil yang kuat.

"Atas pertimbangan tersebut, ulama mengharamkan sholat Raghaib di awal Jumat bulan Rajab, sholat nishfu Sya’ban, sholat Asyura’ dan sholat kafarat di akhir bulan Ramadhan, sebab sholat-sholat tersebut tidak memiliki dasar hadits yang kuat," tulis Ustadz Mubasysyarum Bih, melansir laman NU, Rabu (13/08/2025). 

Sebagian ulama, Ustadz Mubasysyarum menjelaskan, menyiasati ketidakbolehan mengkhususkan niat sholat Rebo Wekasan dengan sholat sunnah mutlak. Syekh Abdul Hamid Al-Quds merupakan salah satu ulama dalam bagian ini. Hal ini tampak dari pandangannya yang termaktub dalam Kanzun Najah Was-Surur fi Fadhail Al-Azminah was-Syuhur. 

"Aku berpendapat, termasuk yang diharamkan adalah sholat Safar (Rebo wekasan). Maka barang siapa menghendaki sholat di waktu-waktu terlarang tersebut, maka hendaknya diniati sholat sunah mutlak dengan sendirian tanpa bilangan rakaat tertentu. Sholat sunah mutlak adalah sholat yang tidak dibatasi dengan waktu dan sebab tertentu dan tidak ada batas rakaatnya," tulis Mubasysyarum menerjemahkan kutipan dari kitab tersebut. 

Berbeda dengan Kiai Hamid, Hadratussyekh KH Hasyim Asy'ari berpandangan sekalipun niat sholat Rebo Wekasan diganti dengan niat sunnah mutlak tetap dihukumi haram. Itu karena hadis mengenai penggantian niat sholat tertentu dengan sunnah mutlak tidak berlaku bagi sholat sunnah Rebo Wekasan. Demikian pula dengan kitab-kitab kuning terdahulu dari Matan Taqrib hingga Syarhul Muhadzdzab tidak menyinggungnya. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/04/330/2876569/safar-bulan-sial-ini-hadits-rasulullah-yang-membantahnya-YddJBlQkOX.jpg
Safar Bulan Sial? Ini Hadits Rasulullah yang Membantahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/28/614/2872676/10-peristiwa-penting-di-bulan-safar-ada-hijrah-hingga-pernikahan-pertama-rasulullah-dAwS0P6IYG.jpg
10 Peristiwa Penting di Bulan Safar, Ada Hijrah hingga Pernikahan Pertama Rasulullah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/22/614/2868850/keutamaan-bulan-safar-beserta-asal-usul-penamaannya-XKA4aGwueB.jpg
Keutamaan Bulan Safar Beserta Asal-usul Penamaannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/22/618/2868824/2-doa-awal-bulan-safar-lengkap-tulisan-arab-latin-serta-artinya-kWkNASztCh.jpg
2 Doa Awal Bulan Safar Lengkap Tulisan Arab, Latin, serta Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/618/3164148//doa-XWxP_large.jpg
Bacaan Doa Memohon Keselamatan Dunia Akhirat untuk Dibaca saat Rebo Wekasan 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/330/3163959//mui-u2V0_large.jpg
Bagaimana Hukum Rebo Wekasan dalam Islam? Ini Penjelasan MUI
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement