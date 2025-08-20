Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Bacaan Doa Memohon Keselamatan Dunia Akhirat untuk Dibaca saat Rebo Wekasan 2025

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 20 Agustus 2025 |12:33 WIB
Bacaan Doa Memohon Keselamatan Dunia Akhirat untuk Dibaca saat Rebo Wekasan 2025
Bacaan Doa Memohon Keselamatan Dunia Akhirat untuk Dibaca saat Rebo Wekasan 2025 (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bacaan doa memohon keselamatan dunia akhirat dianjurkan diamalkan saat Rebo Wekasan 2025. Hal ini untuk memohon kepada Allah SWT agar dijauhkan dari bahaya.

Rebo Wekasan merupakan hari Rabu terakhir dalam bulan Safar. Pada tahun ini merujuk Kalender Hijriah Indonesia 1447 H yang diterbitkan Kementerian Agama (Kemenag) RI, Rebo Wekasan jatuh pada Rabu, 20 Agustus 2025.

Rebo Wekasan merupakan tradisi yang diyakini sebagai waktu untuk memohon perlindungan serta keselamatan kepada Allah SWT.

Karena itu, pada momen ini, umat Islam mengerjakan amalan, termasuk doa. Berikut bacaan doa memohon keselamatan dunia akhirat untuk dibaca saat Rebo Wekasan 2025, sebagaimana dihimpun Okezone:

1. Doa Selamat Dunia Akhirat 

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
 
Latin: Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil-akhirati hasanah, wa qinaa adzabannaari 

Artinya: "Ya Tuhan kami, berilah kepada kami di dunia kebaikan dan di akhirat kebaikan. Serta perihalalah kami dari siksa neraka"

2. Doa Selamat Dunia Akhirat, Mohon Rezeki 

Selain doa keselamatan dunia akhirat, ada doa lain yang bisa dipanjatkan saat Rebo Wekasan, seperti doa memohon rezeki. Berikut bacaan doanya :

اَللهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ سَلاَمَةً فِى الدِّيْنِ وَعَافِيَةً فِى الْجَسَدِ وَزِيَادَةً فِى الْعِلْمِ وَبَرَكَةً فِى الرِّزْقِ وَتَوْبَةً قَبْلَ الْمَوْتِ وَرَحْمَةً عِنْدَ الْمَوْتِ وَمَغْفِرَةً بَعْدَ الْمَوْتِ. اَللهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا فِىْ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ وَالْعَفْوَ عِنْدَ الْحِسَابِ\ 

 

