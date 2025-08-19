Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Bagaimana Hukum Rebo Wekasan dalam Islam? Ini Penjelasan MUI

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 19 Agustus 2025 |16:52 WIB
Bagaimana Hukum Rebo Wekasan dalam Islam? Ini Penjelasan MUI
Bagaimana Hukum Rebo Wekasan dalam Islam? Ini Penjelasan MUI (Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Rabu terakhir bulan Safar jatuh pada besok hari, 20 Agustus 2025. Bagi sebagian masyarakat, ada tradisi Rebo Wekasan. 

1. Rebo Wekasan

Hari ini dipercaya sebagai hari turunnya bala atau musibah. Terkait hal ini, Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kiai Miftahul Huda, menjelaskan penentuan hukum terhadap suatu tradisi harus diawali pemahaman yang utuh mengenai tradisi tersebut.

“Rebo Wekasan sebagai suatu nama atau istilah, tidak bisa dihukumi sampai diketahui deskripsi yang utuh mengenai nama atau istilah tersebut," katanya melansir laman MUI, Selasa (19/8/2025). 

Ia menjelaskan, ini sebagaimana kaidah dalam keilmuan Islam:

  الحكم على الشيء فرع عن تصوره

Artinya: “Menentukan status hukum (justifikasi) terhadap sesuatu harus dibangun atas dasar gambaran yang tepat tentang sesuatu itu.”

KH Miftah menyebut, tradisi Rebo Wekasan memiliki berbagai aspek yang harus ditelaah sebelum ditentukan hukumnya. Aspek tersebut adalah aspek akidah (keyakinan), ibadah, dan muamalah (hubungan sosial serta kebiasaan).

Menurutnya, sebagian orang meyakini pada Rabu terakhir bulan Safar, Allah SWT menurunkan berbagai jenis bala atau penyakit. Keyakinan ini, kata dia, tidak memiliki dasar dalil yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Mayoritas ulama menyatakan tidak ada dalil yang sahih untuk mendasari keyakinan ini. Justru, meyakini turunnya takdir buruk pada hari tertentu dapat menjerumuskan seseorang ke dalam tathayyur atau thiyarah kepercayaan terhadap pertanda sial, yang dilarang Nabi Muhammad SAW,” tuturnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Bulan Safar safar Rebo Wekasan MUI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/614/3136451/vasektomi-Oi2t_large.jpg
Bagaimana Hukum Vasektomi dalam Islam?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/614/3129437/mui-jwKh_large.jpg
MUI Dukung Fatwa Jihad Ulama Dunia Melawan Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183504//pemerintah-dj3k_large.jpg
MUI: Konsep Ekoteologi Pemahaman Manusia dengan Lingkungan Punya Hak Sama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182590//ketua_umum_mui_kh_anwar_iskandar-2BwP_large.jpg
Roy Suryo Cs Jadi Tersangka, Begini Tanggapan Ketum MUI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178857//narkoba-DoYy_large.jpg
Polri Tangkap 51.763 Tersangka Narkoba, Wasekjen MUI: Penegakan Hukum Harus Tegas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175161//mui-xghB_large.jpg
MUI Jakarta: Air Tidak Hanya Penuhi Kebutuhan Dasar, tapi Bermakna dalam Tradisi Agama dan Budaya
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement