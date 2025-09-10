MUI Kecam Serangan Israel ke Qatar, Serukan Negara Islam Bersatu

MUI Kecam Serangan Israel ke Qatar, Serukan Negara Islam Bersatu (Ilustrasi/Dok Okezone)

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengecam serangan udara Israel terhadap pimpinan Hamas di Doha, Qatar pada Selasa (9/9/2025).

1. Kecam Serangan Israel ke Qatar

“Saya mengecam sekeras-kerasnya serangan militer Israel terhadap Doha, Qatar yang baru saja terjadi,” kata Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, dalam keterangan tertulis, Rabu (10/9/2025).

Dia menilai, serangan ini merupakan tindakan provokatif dan tidak berperikemanusiaan yang jelas-jelas melanggar hukum internasional dan Piagam PBB.

Menurutnya, serangan tersebut semakin memperburuk stabilitas kawasan dan mengancam perdamaian global.

“Serangan ini merupakan tindakan provokatif, ilegal, dan tidak berperikemanusiaan yang jelas-jelas melanggar hukum internasional, Piagam PBB, serta prinsip-prinsip dasar kemanusiaan,” ujar Sudarnoto.

Karena itu itu, terdapat sejumlah pernyataan sikap sebagai respons terhadap aksi serangan Israel ke Doha, Qatar.

Dengan penuh keprihatinan dan kemarahan, MUI mengecam sekeras-kerasnya serangan militer Israel terhadap Doha, Qatar yang baru saja terjadi. Serangan ini merupakan tindakan provokatif, ilegal, dan tidak berperikemanusiaan yang jelas-jelas melanggar hukum internasional, Piagam PBB, serta prinsip-prinsip dasar kemanusiaan.

Serangan Israel ke Doha tidak bisa dipisahkan dari upaya sistematis untuk memperluas eskalasi konflik, melemahkan dukungan internasional terhadap Palestina, dan memberikan pesan intimidatif kepada negara-negara yang konsisten membela kemerdekaan Palestina.