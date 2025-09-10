Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

MUI Kecam Serangan Israel ke Qatar, Serukan Negara Islam Bersatu

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 10 September 2025 |14:29 WIB
MUI Kecam Serangan Israel ke Qatar, Serukan Negara Islam Bersatu
MUI Kecam Serangan Israel ke Qatar, Serukan Negara Islam Bersatu (Ilustrasi/Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengecam serangan udara Israel terhadap pimpinan Hamas di Doha, Qatar pada Selasa (9/9/2025).

1. Kecam Serangan Israel ke Qatar

“Saya mengecam sekeras-kerasnya serangan militer Israel terhadap Doha, Qatar yang baru saja terjadi,” kata Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, dalam keterangan tertulis, Rabu (10/9/2025). 

Dia menilai, serangan ini merupakan tindakan provokatif dan tidak berperikemanusiaan yang jelas-jelas melanggar hukum internasional dan Piagam PBB.

Menurutnya, serangan tersebut semakin memperburuk stabilitas kawasan dan mengancam perdamaian global.

“Serangan ini merupakan tindakan provokatif, ilegal, dan tidak berperikemanusiaan yang jelas-jelas melanggar hukum internasional, Piagam PBB, serta prinsip-prinsip dasar kemanusiaan,” ujar Sudarnoto.

Karena itu itu, terdapat sejumlah pernyataan sikap sebagai respons terhadap aksi serangan Israel ke Doha, Qatar.

Serangan Israel ke Doha tidak bisa dipisahkan dari upaya sistematis untuk memperluas eskalasi konflik, melemahkan dukungan internasional terhadap Palestina, dan memberikan pesan intimidatif kepada negara-negara yang konsisten membela kemerdekaan Palestina.

Serangan Israel ke Doha tidak bisa dipisahkan dari upaya sistematis untuk memperluas eskalasi konflik, melemahkan dukungan internasional terhadap Palestina, dan memberikan pesan intimidatif kepada negara-negara yang konsisten membela kemerdekaan Palestina.

 

